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周杰倫IG曬絕美油畫照！大師竟是她　粉絲讚嘆：天生的藝術家

▲周杰倫曬油畫照要粉絲們猜作家是誰，答案公布後粉絲們紛紛驚呼：「天生的藝術家！」（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫曬油畫照要粉絲們猜作家是誰，答案公布後粉絲們紛紛驚呼：「天生的藝術家！」（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者張一笙／綜合報導

「亞洲天王」周杰倫與妻子昆凌在2015年結婚後育有2女1子，周杰倫時常在IG上分享一家人的日常。昨（3）日周杰倫在IG上分享了一幅油畫，並故作神秘向粉絲發問：「猜猜是哪位大師的傑作？」兩小時後他公布答案，油畫作者竟是他不滿2歲的小女兒，不少粉絲們都驚訝讚嘆：「天生的藝術家！」

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▲周杰倫曬油畫照，要粉絲們猜測是出自哪位高人之手。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫曬油畫照，要粉絲們猜測是出自哪位高人之手。（圖／翻攝自周杰倫IG）
周杰倫目前正在世界各地舉行巡迴演唱會，昨天進行到雪梨站。演唱會前，周杰倫在IG上跟粉絲們分享一幅油畫，並且寫下：「猜猜是哪位大師的傑作？」讓粉絲們去留言猜測，同時透過IG限動說明將於稍晚公佈解答。隨後不久，周杰倫在IG上公布解答，只見照片中有個稚嫩小手在顏料盤上塗抹，周杰倫也公布了解答：「答案是…..小女兒！」

▲公布解答後，粉絲們都沒想到是周杰倫小女兒Jacinda的作品，紛紛感到十分驚訝。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲公布解答後，粉絲們都沒想到是周杰倫小女兒Jacinda的作品，紛紛感到十分驚訝。（圖／翻攝自周杰倫IG）
在得知油畫作品是周杰倫1歲多的小女兒Jacinda所作，不少粉絲們紛紛驚訝表示：「太厲害了吧！」、「小小藝術家。」、「優良基因。」、「好強大的藝術基因！」甚至有粉絲將油畫作品放到Google上去尋找答案，得到的解答是不少知名藝術家的畫作，得知真相的粉絲驚呼：「Jacinda是天生的藝術家！」

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