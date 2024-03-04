有片／白海豚現身台中港！海保署連三年目擊 推估成體數量約50隻
海洋委員會海洋保育署今（4）日發新聞稿，分享2023年度白海豚調查成果，目擊白海豚20群次，超過半數為育幼群，辨識個體29隻，其中一隻為新增少年期個體OCA070，連續三年有目擊記錄且體表特徵明顯，目前推估白海豚族群成體數量約50隻。海保署表示，相信育幼群有利白海豚族群的補充，是令人振奮的好消息。
記者何哲欣／台北報導
海保署自2019年起展開西部沿海白海豚族群監測計畫，累計調查里程超過1萬公里，2023年度西部沿海白海豚族群監測計畫完成4次海上觀測調查，共目擊白海豚20群次，其中11群次為育幼群。近年調查顯示白海豚族群主要育幼範圍位於「彰化縣崙尾水道口至濁水溪口」、「雲林縣新虎尾溪口至箔子寮漁港」、「嘉義縣布袋港至臺南市急水溪口」等海域。
海保署說，2023年度調查辨識出29隻白海豚，年齡結構為老年期2隻、壯年期4隻、青年期8隻、少年期15隻及21隻次幼豚，幼豚因體表特徵較少故未納入個體資料庫，目前白海豚個體影像資料庫達70隻。
海保署說，值得關注的是，2023年調查個體辨識之少年期個體占整體一半以上，且目擊之育幼群多集中於彰化以南海域；新增個體OCA070即為少年期個體，且連續三年出現於雲林縣外海，顯示台灣白海豚具繁衍潛力，而保育白海豚育幼棲地至關重要。
海保署長黃向文表示，海保署將持續監測白海豚族群，並持續與利害關係人溝通，守護白海豚棲地，讓白海豚寶寶能順利成長。也期待大家持續關注白海豚，一起守護台灣白海豚的未來。