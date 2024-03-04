今日來講股／萬九驚驚漲？輝達GTC將登場　AI與重電仍是主流

台股進入牛市？黃天牧稱台股有基本面　但投資人要注意風險

▲台股重登萬九再創新高，立委擔憂是否已進入牛市或有過熱被扭曲的情況？金管會主委黃天牧今（４）日也提出看法。（圖／NOWnews資料照）
▲台股重登萬九再創新高，立委擔憂是否已進入牛市或有過熱被扭曲的情況？金管會主委黃天牧今（４）日也提出看法。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台股再登萬九創新高，引發市場關注是否過熱？國民黨立委賴士葆今（4）日也詢問金管會主委黃天牧，台股是否進入牛市？黃天牧回應表示：「我們不太適合判斷台股進入牛市或熊市」，但「台股有基本面」，是否投資由投資人決定，但要注意風險。至於台股資金過度集中AI及台積電等電子股，是否有扭曲的情況？黃天牧說，台股結構半導體本來就占一半，這是反映台股結構，目前本益比21.1倍，還算穩健。

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黃天牧表示，台股去年漲幅僅次於日本，基本面以AI股族群表現最顯著，今年估計AI亦仍會有一定的熱度，這對台股有正面的幫助，不過，國際政經情況多變要審慎以對。

另外，市場預估美聯準會（Fed）降息時間可能延後，對金融業來講充滿不確定性，黃天牧強調，利率及匯率對金融業是重要指標，過去在高利率時期，金管會也提醒金融業者相關風險，聯準會何時降息無法判斷，要提醒金融機構要注意相關風險。至於延後降息對國內資本市場的影響？他說，國際間對利率升跌，尤其，降息對資本市場會有更多誘因；過去1、2年，雖然利率比較高，但台股仍有相對不錯的表現。

不過，今日在財委會立委賴士葆質詢台股是不是已進入牛市？黃天牧表示，「我們不太適合判斷台股進入牛市或熊市」，賴士葆則代為回答，依據牛市定義即一段時間漲超過20%，台股已不只漲20%。

黃天牧則回應，目前台股本益比21.1倍，與美股道瓊本益比24倍，台股本益比還算穩健，只是國際政經情況多變，投資人要審慎以對。賴士葆進一步追問，這是不是說台股本益比還不高？還會再漲？黃天牧說：「金管會不適合評論」。

不過，賴士葆認為，台股這波漲幅都是靠AI及台積電相關電子族群，其他族群漲很少，這樣是不是不夠平衡，市場擔心台股扭曲，資金都湧向AI電子股，有些電子股本益比都已經很高了。對此，黃天牧坦言「這是事實」，只是台股30年來發展，台股結構半導體就占一半年，這是反映台股結構，台股也有基本面，要不要投資由投資人決定，但要注意投資風險。

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