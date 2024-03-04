特企／助企業快速成長　三步驟取得成功祕辛

這時候除了銀行之外，近年越來越多企業主開始選擇融資租賃公司作為周轉上的好幫手。不過社會上經常出現非法的金融詐騙，據金管會統計，截止2023年4月到12月，台灣社會累計有19,617件投資詐騙廣告，並且在年關前詐騙便越興盛。這些都讓中小企業主憂心，並疑惑是否還有更有保障且過件更簡便的融資選擇？
其實只要掌握幾個大重點，中小企業主也能挑到門檻低﹑具保障又便利的融資選擇。第一，尋找上市上櫃的融資租賃公司，最好是資本額夠有規模且成立已有一段時間，這樣的好處是不必擔心融資租賃公司的商譽，並且也能有更專業的業務專員，為企業主提供具市場經驗值的獨到建議方案。第二，具有線上申辦管道。除了在家點點手指就可以完成初步的申辦，對於忙碌的老闆來說非常便民之外，在數位當道的世代，線上融資管道的完整度可彰顯出融資公司是否順應時下趨勢，進而看出此公司是否具備時代更迭來即時調整營運狀況的策略眼光，增加信心值。第三，具有多元的融資項目。除了單純的資金融資之外，是否可用其他融資租賃方式——廠房、設備租賃、不動產融資、原物料分期、應收帳款受讓來做申辦？多元的融資方案可以可增加企業主在融資及還款上的彈性，以「萬物皆可融」的企業方針也能適度減輕老闆們的重擔。
成立超過40年的中租迪和即符合了上述的要件，相當適合台灣中小企業的融資選擇。在符合條件下，只要有營業登記，不論成立時間、年營業額、行業別都可線上申辦，並會由專人量身打造專屬的客制化方案，符合任何種類的需求。且若中小企業信用良好，在一定條件且資料充足的狀況下，一百萬以下的融資方案不需任何抵押品。此外，中租迪和提供的資金最快48小時即可到位，對於有急迫資金需求或季節性短期調整的企業主而言，無疑是相當便捷的福音。例如中租迪和曾協助在地農民企業，利用設備租賃模式拓展生產線，以提升整體產能，帶動企業規模更上一層樓。
在物價通膨、新政府即將上任的節骨眼，中小企業運用資金的選擇應該更加多元化，以應對未知的台灣經濟樣貌。掌握以上三要素，企業主也能找到除了銀行之外的多元融資新選擇。
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