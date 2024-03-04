桃園機場跑道維修！一早「48架不正常航班」 飛機塞爆震撼照曝光
桃園國際機場歲修，南跑道封閉維修，自昨（3）日上午就開始一路停工，僅剩北跑道可供起降，造成許多航班塞機大亂，地面與天空有許多飛機在排隊起飛或降落。《NOWnews今日新聞》實際查看航班追蹤，發現4日上午10時40分多達48架不正常航班，Flightradar24即時飛行狀況畫面相當驚人。原先預計南跑道封閉至5日下午4時，但因影響過大，交通部長王國材稍早表示，預計提早到今晚12時結束。
記者賴禹妡／綜合報導
桃園機場南跑道昨日上午開始封閉歲修和維修，將停工3天，預計5日下午4時才恢復，連帶引起北跑道飛機大塞車。一名旅客發文抱怨，他在桃機苦等超過4小時，最終卻被取消航班，而同一時間家人都在仙台等待。
搭乘星宇航空JX 822飛往日本關西國際機場的王姓旅客，班機原訂4日上午9時20分起飛，他表示「上午10點還坐在飛機上排隊等飛，預計要等1小時」。王姓旅客有保旅遊不便險，雖然延誤4小時才會理賠，但他仍建議這幾天出門的人加保，因為有航班是遲遲無法起飛，導致飛到當地機場已關閉，因此整個航班直接取消。
《NOWnews今日新聞》記者實際查看航班追蹤APP「flightradar24」，發現桃園機場有多架飛機正排隊等待起飛，空中也有許多飛機正在盤旋等待降落。而根據APP「飛常准」顯示，今早10時40分有48架不正常航班，其中26架延誤30分至1小時、8架延誤1至2小時，14架延誤2至4小時以上。
對此，桃園機場回應，桃機南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務之後進行，本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3日上午10點至5日下午4點，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。
桃園機場說，期間航機有於空中等待的情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山；機場公司將視航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待的情況。