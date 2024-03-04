桃園機場跑道整修遇上大塞機！美女主播崩潰：盤旋40分鐘終於降落
桃園機場昨（3）日進行歲修與維修，僅剩北跑道可供起降，導致許多航班遇到「塞機」，使不少乘客受到影響。主播劉芯彤昨日也在臉書發文指出，自己搭的航班遇到大塞機，空中盤旋40分鐘後，終於降落，直說遇到機場跑道年度歲修，自己「也太幸運吧」。
記者魏妤庭／台北報導
桃園機場昨日起進行年度歲修與維修，南跑道停工3天至3/5下午恢復，這期間僅提供北跑道起降，不少航班因此只能在空中盤旋排隊等降落，而導致大塞機的情況，甚至因此有部分航班因油量考量，只能轉至高雄、松山機場降落。
劉芯彤也碰巧遇上此情況，在臉書發文旅遊結束要返回桃園機場時，遇上飛機空中盤旋40分鐘後，才終於降落，而原本該停在二航的飛機，廣播改停在一航，結果到了一航又說沒有位置，改停在停機坪搭接駁車。直呼「遇到機場跑道年度歲修，也太幸運吧」。最後她透露下飛機後直到凌晨12點20分才到家，大嘆「我要倒頭睡覺，明天上班」。
除了劉芯彤外，彩妝大師Kevin昨日搭機準備離台，但卻在跑道等了將近一個半小時後，又聽到機長再次廣播表示要再等20分鐘，讓他等到崩潰，還在文末標記寫下「說好的第三跑道呢」、「別人在疫情期間強化機場」、「蓋了好久的第三航站呢」。而該篇po文曝光也湧進許多網友留言，表示「我也在飛機等了2小時」、「我們下午返台也在空中盤了好久時間！」。