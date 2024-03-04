戴資穎半夜嘗試卡門方法！選手飯店闖小偷、王齊麟發文喊：別鬧了
法國羽球公開賽在5日即將開打，但激烈賽事開打前場外卻先傳出插曲，才抵達當地的台灣羽球一姊戴姿穎，以及男雙組合「麟洋配」的王齊麟，在昨（4）日晚間發出Instagram限時動態，指出入住的選手飯店遭到小偷闖空門。此外，戴姿穎透露遭到闖入的房間應該是她原本要入住的房間，甚至稍晚還發出自己嘗試把門卡住才能安心入睡的限時動態。
記者林之越/綜合報導
透過王齊麟選手在昨（3）日晚間發出的Instagram限時動態中看到，Line群組中有工作人員向選手提醒，選手飯店中出現闖空門事件，並備註並非是房務人員，並且也沒有事先敲門，也讓王齊麟在貼文中寫道「別鬧了...」。
工作人員在訊息中也提醒選手們出門記得掛上請勿打擾牌，並將護照、財物等重要物品放入保險箱或隨身攜帶。最後還補充，有選手回報自己還在房間時，半夜房門遭到打開，對方看見裡面有人立即撤退，追出去時已經不見人影，同時也再次提醒選手晚上睡覺要記得鎖門，並在門口放置東西阻擋開門。
另一方面，入住相同飯店的戴資穎也在Instagram發出限時動態，表示這次住的區域附近有點危險，有人房門被打開、也有人行李箱被偷走，出現各種離譜狀況，讓戴資穎也在試圖找出方法把門卡住。
同時戴資穎也在當篇貼文透露，其實被打開房門的房間原本應該是她的，似乎還處在驚魂之中。隨後，戴資穎再次發出限時動態，表示自己已成功把門卡住了，謝謝大家一直幫他想辦法，應該可以安心睡覺了。
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