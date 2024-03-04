蘇丹紅危機查不完！藍委批系統問題　要求白紙黑字列入高風險名單

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📍衛福部研議設「高風險名單」
衛環委員會召委、國民黨立委王育敏於質詢時指出，這次的蘇丹紅事件屬於系統性食安問題，包括蝦味先、咖哩粉、海底撈都中標，且部分咖哩粉產品還有輸出到國外，至今衛福部還在查、事件還未結束，歸根結底就是邊境查驗這一關沒有守好。
因此，王育敏要求，辣椒粉這類原料性產品，出問題的時候，影響範圍一定比一般食品範圍更大、波及更多的食品業者，衛福部應該研議「高風險名單」，尤其原料型的食品輸入要格外嚴格，否則辣椒粉事件還會再發生；薛瑞元則回應，會研議「高風險名單」，並將蘇丹紅等列入。
薛會中接受媒體聯訪則進一步補充，會研議針對具有「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，與專家學者進行討論，把可能的物質挑出來，以後加強管理，未來若檢驗到名單上相關項目違規，就立刻提高邊境抽驗比例為100%逐批抽驗，在有發生違規情事，可能馬上採取暫停進口措施。
📍藍委要求補足查驗人力
此外，王育敏質詢時也提到，食藥署邊境查驗人力明顯不足，先前說要增加21名人力，但時過5年、僅增加1人，具有公務人員的正式人員僅有82人，質疑人力不足該如何加強查驗？行政院也太不重視相關問題，要求一定要補足正式人力，不然「每個人都要求要加強查驗，結果同仁加班加到爆肝。」
食藥署長吳秀梅表示，目前食藥署的邊境查驗人員，共有82名具有公務人員身份的正式人員、97名為約聘人員，受限於全體公務人員數量設有上限、各個單位也都需要人力，這部分若有機會，也希望能增加人力，若能增加10人，也能有不小的幫助。
📍兩岸食安互相影響
王育敏質詢時也提到，這次蘇丹紅事件也顯見兩岸通報機制的重要性，雖我方無法從源頭查廠，但兩岸食安問題都會互相影響，衛福部也應加強食品雲的登錄管理，增加家數、要求業者即時更新。薛瑞元則表示，這次事件我方確實有向對岸回報，並釐清相關情況。
國民黨立委邱鎮軍質詢時，薛瑞元也表示，這次的蘇丹紅問題屬於系統性問題，未來會研議將食品檢驗公司納入食安通報的範疇。