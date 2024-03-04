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蘇丹紅危機查不完！藍委批系統問題　要求白紙黑字列入高風險名單

▲衛福部長薛瑞元表示，研議將具有「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，列入「高風險名單」。（圖／記者林志怡攝，2024.03.04）
▲衛福部長薛瑞元表示，研議將具有「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，列入「高風險名單」。（圖／記者林志怡攝，2024.03.04）

記者林志怡／台北報導

蘇丹紅危機連環爆，近期擴及3家進口商、9批辣椒粉產品，連知名火鍋業者海底撈也中標，衛福部長薛瑞元今（4）日上午赴立法院衛環委員會進行專報並備質詢，國民黨立委王育敏質詢時強調，這次事件屬於系統性食安問題，未來此類原料性產品應白紙黑字列入高風險名單，衛福部食藥署也應補足正職邊境查驗人力，並強化兩岸通報機制、落實食品雲廠商登記。

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日前地方衛生局於稽查時發現，保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，目前總計4家進口商、9批號的中國辣椒粉產品都被追查發現「有問題」，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害。

📍衛福部研議設「高風險名單」

衛環委員會召委、國民黨立委王育敏於質詢時指出，這次的蘇丹紅事件屬於系統性食安問題，包括蝦味先、咖哩粉、海底撈都中標，且部分咖哩粉產品還有輸出到國外，至今衛福部還在查、事件還未結束，歸根結底就是邊境查驗這一關沒有守好。

因此，王育敏要求，辣椒粉這類原料性產品，出問題的時候，影響範圍一定比一般食品範圍更大、波及更多的食品業者，衛福部應該研議「高風險名單」，尤其原料型的食品輸入要格外嚴格，否則辣椒粉事件還會再發生；薛瑞元則回應，會研議「高風險名單」，並將蘇丹紅等列入。

薛會中接受媒體聯訪則進一步補充，會研議針對具有「發生的頻率高」、「造成的影響大」等特性的原物料，與專家學者進行討論，把可能的物質挑出來，以後加強管理，未來若檢驗到名單上相關項目違規，就立刻提高邊境抽驗比例為100%逐批抽驗，在有發生違規情事，可能馬上採取暫停進口措施。

📍藍委要求補足查驗人力

此外，王育敏質詢時也提到，食藥署邊境查驗人力明顯不足，先前說要增加21名人力，但時過5年、僅增加1人，具有公務人員的正式人員僅有82人，質疑人力不足該如何加強查驗？行政院也太不重視相關問題，要求一定要補足正式人力，不然「每個人都要求要加強查驗，結果同仁加班加到爆肝。」

食藥署長吳秀梅表示，目前食藥署的邊境查驗人員，共有82名具有公務人員身份的正式人員、97名為約聘人員，受限於全體公務人員數量設有上限、各個單位也都需要人力，這部分若有機會，也希望能增加人力，若能增加10人，也能有不小的幫助。

📍兩岸食安互相影響

王育敏質詢時也提到，這次蘇丹紅事件也顯見兩岸通報機制的重要性，雖我方無法從源頭查廠，但兩岸食安問題都會互相影響，衛福部也應加強食品雲的登錄管理，增加家數、要求業者即時更新。薛瑞元則表示，這次事件我方確實有向對岸回報，並釐清相關情況。

國民黨立委邱鎮軍質詢時，薛瑞元也表示，這次的蘇丹紅問題屬於系統性問題，未來會研議將食品檢驗公司納入食安通報的範疇。

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