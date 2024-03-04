NBA／「綠衫軍」攻、防一體打爆勇士！Curry：他們都理解自己定位
金州勇士（NBA）今（4）日客場迎戰波士頓塞爾提克，但本場「綠衫軍」靠著優異團隊攻防，將勇士主力Stephen Curry守到全場13投2中僅得6分，其中Klay Thompson也在今回到先發陣容，但也僅砍下6分，終場就以88：140慘輸塞爾提克，對於本場「綠衫軍」的好表現，Stephen Curry也在賽後受訪時表示，「他們很理解自己在陣中的定位，這點必須給予肯定。」
記者張志宇／綜合報導
Stephen Curry受訪時談到，「從塞爾提克的打球方式可以看出，他們每個人都非常理解自己在球隊中的定位，這點需要給他們稱讚，而且他們從比賽一開始時就保持專注，這場比賽十分艱難，他們帶給我們一場強大的風暴。」
勇士本場進攻可說是「一塌糊塗」，全隊僅3人得分上雙，Lester Quinones則是貢獻全隊最高的17分，Moses Moody進帳11分，Jerome Robinson也貢獻10分，主力Stephen Curry全場更是13投2中、三分球9中0，僅拿下4分。
反觀「綠衫軍」Jayson Tatum與Jaylen Brown上半場就大爆發，以82:38領先勇士多達44分，整場打完Jaylen Brown攻下29分、Tatum27分4籃板、Payton Pritchard19分、Derrick White14分、Sam Hauser12分。
此外Stephen Curry對於本場比賽慘輸塞爾提克，根據塞爾提克隨隊記者Bobby Manning表示，「『這是以前我們對別隊做的事』對於球隊大比分輸球表達失望。」
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