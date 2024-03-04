台積電超猛！暴漲36元、725元創天價 張忠謀身價突破906億元
台積電今（4）日股價11點過後暴漲36元，最高來到725元，漲幅5%以上，其市值也來到新台幣18.8兆元以上，台股大盤也大漲近400點，來到19331點，漲幅1.9%。而看看台積電高層持股，創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張，如今身價突破900億元，來到906億元。
記者許家禎／台北報導
美股上週五（1日）大漲，輝達、超微、美超微股價也飆漲4到5%，激勵台積電今日股價大漲，站上700元以上，甚至早上11點過後暴漲36元，最高來到725元，漲幅5%以上，其市值也來到新台幣18.8兆元以上，台股大盤也漲近400點，來到19331點，漲幅1.9%。
台積電創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張，若他至今1股未賣，如今身價突破900億元，來到906億元。而根據證交所資料，即將在今年6月4日股東會結束後退休的董事長劉德音，持有12913張台積電股票，今年2月中身家才剛突破90億元，現在已來到93.6億元。而魏哲家不算設質的約持股6393張，2月中市值達44.56億元，現在也來到46.3億元。
而資深副總米玉傑及秦永沛3月1日新上任成為台積電共同營運長，兩人成為總裁魏哲家的左右手。其中米玉傑持股1016張，市值7.36億元，秦永沛持股4933張，身家35.7億元。