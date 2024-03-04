特企／毛孩時代攜手坤達擔任代言人　超寵毛小孩可愛互動曝光

坤達注重毛孩健康，除了吃飯、喝水，排泄也是關鍵，他最喜歡的毛孩時代豆腐砂是市場唯一SGS及Intertek雙認證，除臭時間市售最強超過16小時，特別的是，毛孩時代以貓的角度出發，研發出真正抗菌、抗毒、幾近零粉塵的食用級貓砂，健康無害，再來考慮到貓主人的需求，包括除臭、凝結能力強及可沖馬桶，讓主子與貓咪都能放心使用。
豆腐砂還給毛孩健康環境，而寵物的體內保養同樣需要注意，毛孩時代的腸胃專科益生菌是不少網友推薦首選，由專業獸醫師、營養師合作開發，高達30億菌數、多元5菌具菌株編號，美、歐、日等五國蛋白質包埋專利，是専利天然萃取的益生菌，犬貓專用益生菌證實可使排便順暢，有效維持腸道健康，幫助減緩多數主人容易忽視的毛孩挑食、軟便、口臭、便秘、嘔吐、腹瀉等併發症。
根據動保處最新統計，家犬家貓十大死因中，心血管疾病分別高居第二名和第五名，保健品中屬「魚油」對犬貓心血管保健效果最好，毛孩時代集結專業獸醫師和營養師開發95%頂級深海魚油，嚴選rTG型態魚油來源，使用獨家SPD專利去腥味技術，是市售Omega-3濃度最高的魚油保健品。除了心臟問題，毛孩的皮膚、毛髮光澤、眼睛保健甚至關節保養，都可以透過魚油補足所需的Omega-3，每個毛孩都值得擁有最好的防護。
除了毛孩健康，坤達也特別提及要特別照顧他們的情緒，飼主有沒有用心付出對待，毛孩們都會知道，以家中兩隻貓孩子舉例，坤達說每隻貓都有自己的個性，必須要認真觀察及對待，也坦言「貓奴」這詞所言不假，因為自己真的會為他們做任何事，兩貓對坤達來說是家人也是陪伴彼此的朋友，更是人生中特別的存在，「因為他們的世界裡只有我們，所以我們對彼此來說都非常重要」。
毛孩時代秉持成為「從健康出發的寵物品牌」，所有產品都著重專利及有感的成份，拒絕使用非法化學合成原料，堅持使用專利及實驗證明來源，工廠更獲ISO22000及HACCP雙認證，所有產品上市前皆經過有感度與適口性測驗，達到「專業、有感、純粹」，所有寵愛毛孩的主人們，盡情安心跟坤達一起展開健康養寵生活。
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