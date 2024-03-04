北市特教生衝講台打老師！7分鐘影片瘋傳　教育局將給教師慰問金

5580萬顆過期進口雞蛋！放過年還沒處理完　陳駿季揭處理進度

▲農業部代理部長陳駿季表示，過期進口雞蛋預計今（2024）年4、5月間可以處理完畢。（圖／記者林志怡攝，2023.11.22）
▲農業部代理部長陳駿季表示，過期進口雞蛋預計今（2024）年4、5月間可以處理完畢。（圖／記者林志怡攝，2023.11.22）

記者林志怡／台北報導

2023年初，台灣因禽流感疫情爆發、出現嚴重蛋荒，當時農委會啟動雞蛋專案進口措施，卻因銷售不佳、有大量雞蛋過期等待銷毀，但農業部一直到同年年底辦理第3次招標才決標。農業部代理部長陳駿季今（4）日表示，雖然該案已經決標，但目前還在待各縣市政府核准廢棄物、新增「廢棄蛋品」項目，預計今（2024）年4、5月間可以處理完畢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為因應2023年上半年禽流感疫情引發的蛋荒，農業部啟動專案進口措施、引入大量進口雞蛋，雖國內蛋價目前已回穩，但有大量進口雞蛋仍存放於庫存內，中央畜產會日前公開招標，徵求廠商將尚未過期的雞蛋加工為液蛋、已過期的雞蛋則製成堆肥。

陳駿季指出，該標案由台灣省農業資源循環再利用協會得標，14間負責處理的廠商分佈於全台各個縣市，但還有待地方政府核准其廢棄物的再利用的品項，新增「廢棄蛋品」項目，目前已有4家廠商申請獲得核准，帶其他縣市業者取得核可後，即可立刻啟動，並依契約規定，須在120個工作天完成，即4月到5月間應處理完畢。

另針對近期蛋價持續受到春節休市影響，廠商存在庫存壓力、蛋價連數週不調整，蛋商擔憂接下來將迎來蛋價崩盤一事，陳駿季說，過年後買氣通常會比較減緩，量多價格自然會最初調整，農民也會進行自我調節，雞蛋價格會尊重市場機制，但每年這個時間點後、等待買氣上升，價格應該是平穩的，即使有波動，也是小幅度變化。

本周蛋價不變！公會曝「開學銷售恢復不如預期」　蛋商憂價格崩盤

雞蛋供應穩定！這週蛋價不調整　蛋商公會：過年庫存銷出中

中央地方稽查644噸進口蛋　保存來源文件、產品標示均符合規定

徐巧芯批進口蛋「北院裁定不罰」　農業部：尊重判決

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞