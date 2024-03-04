5580萬顆過期進口雞蛋！放過年還沒處理完 陳駿季揭處理進度
2023年初，台灣因禽流感疫情爆發、出現嚴重蛋荒，當時農委會啟動雞蛋專案進口措施，卻因銷售不佳、有大量雞蛋過期等待銷毀，但農業部一直到同年年底辦理第3次招標才決標。農業部代理部長陳駿季今（4）日表示，雖然該案已經決標，但目前還在待各縣市政府核准廢棄物、新增「廢棄蛋品」項目，預計今（2024）年4、5月間可以處理完畢。
記者林志怡／台北報導
為因應2023年上半年禽流感疫情引發的蛋荒，農業部啟動專案進口措施、引入大量進口雞蛋，雖國內蛋價目前已回穩，但有大量進口雞蛋仍存放於庫存內，中央畜產會日前公開招標，徵求廠商將尚未過期的雞蛋加工為液蛋、已過期的雞蛋則製成堆肥。
陳駿季指出，該標案由台灣省農業資源循環再利用協會得標，14間負責處理的廠商分佈於全台各個縣市，但還有待地方政府核准其廢棄物的再利用的品項，新增「廢棄蛋品」項目，目前已有4家廠商申請獲得核准，帶其他縣市業者取得核可後，即可立刻啟動，並依契約規定，須在120個工作天完成，即4月到5月間應處理完畢。
另針對近期蛋價持續受到春節休市影響，廠商存在庫存壓力、蛋價連數週不調整，蛋商擔憂接下來將迎來蛋價崩盤一事，陳駿季說，過年後買氣通常會比較減緩，量多價格自然會最初調整，農民也會進行自我調節，雞蛋價格會尊重市場機制，但每年這個時間點後、等待買氣上升，價格應該是平穩的，即使有波動，也是小幅度變化。