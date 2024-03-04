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大塞機！桃機南跑道關閉54小時「飛機盤旋下不來」　華航：多備油

▲桃園機場南跑道歲修封閉3天，出現大規模航班延誤或轉降北高，華航今（4）日表示，已多備油因應。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲桃園機場南跑道歲修封閉3天，出現大規模航班延誤或轉降北高，華航今（4）日表示，已多備油因應。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者李琦瑋／台北報導

桃園機場南跑道歲修，從昨天起關閉54小時，直到明天下午4點才恢復，起飛或降落班機均有延誤，昨天許多民眾受困飛機上，引爆民怨，北跑道出現大塞機，今（4）日仍有10多架排隊等待起飛、約55架航班更改時間或取消。中華航空表示，航班將多備油因應， 部分班次起降時間可能調整。

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昨天桃機指出，桃機南北跑道需定期輪流維修，經與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且順利完成農曆春節疏運任務之後進行，本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3日上午10點至5日下午4點，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。

桃機說，昨天航機有於空中等待的情形，部分航機因油量考量轉降高雄、松山；機場公司將視航班狀況，與相關單位討論並進行檢討，以改善後續航機於空中等待的情況。

昨天有飛往青島的旅客，在機上等待延誤達7小時，最後只能下飛機繼續空等，部分落地的旅客，經歷長達10小時在空中盤旋；也有飛日本仙台的網友上網抱怨，苦等超過4小時後，竟因飛抵時已達仙台機場宵禁時間，整個航班被取消，旅遊都被打亂了。

網友怒轟數十架班機嚴重延誤，「桃機臨時公告維修，這幾天搭機的真慘」、「真是有效率有計畫的先進機場無誤」；也有機組人員喊，「所有機場工作人員、機組員、旅客都辛苦了，尤其是那些正在外海燒油、盤旋等落地的飛機，真不想面對今天早班，天曉得航機要多久才能拖進BAY」。

▲桃園機場南跑道歲修封閉3天，出現大塞機。（圖／翻攝自flightradar24）
▲桃園機場南跑道歲修封閉3天，出現大塞機。（圖／翻攝自flightradar24）
查詢桃園機場異動航班網頁，今天55架航班異動，多為更改時間或延遲，9航班顯示取消；從航班追蹤網站「Flightradar24」可以看到，今天上午仍有10幾架飛機排隊等待起飛，也有不少飛機盤旋中。

中華航空表示，配合桃園機場南跑道歲修封閉，華航航班將多備油因應， 部分班次起降時間可能調整 ，建議旅客可利用華航網站或APP查詢最新航班動態資訊。

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