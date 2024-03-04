台積電登725元新天價！AI動能強勁　半導體ETF績效超亮眼

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而投信發行之5檔台灣半導體ETF表現自龍年開紅盤後步步升，其中00927群益半導體收益，開紅盤以來累積漲幅近8.43%，其次則為新光臺灣半導體30（00904）上漲近7.35%，再來是00892富邦台灣半導體漲約7.04%，兆豐台灣晶圓製造00913漲幅6.7%，以及中信關鍵半導體00891漲幅6.46%緊追在後。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠生成式AI需求大爆發帶動全球科技巨擘如今正處積極發展AI應用的軍備競賽階段下，有助持續推動半導體需求，根據市場預估，2020到2028年全球AI半導體市場預估CAGR為25到30%，並預期ASIC類型的晶片，在所有AI晶片中的市占率有望逐年提升，預估明、後年IP、ASIC業者將享AI商機。
而除了AI之外，半導體更是多數科技應用中不可或缺的元件，產業成長性與投資前景值得期待，而半導體業在台灣更長期是毛利高與獲利能力強勁的產業，其配息能力亦佳，不乏同時具有股價成長潛力與高息特色的標的，適度布局有望資本利得、股息兩頭賺。
法人指出，歷經庫存調整，加上AI發展也更加強化半導體的需求與重要性之下，帶動半導體產業走入新一輪成長循環，台灣半導體業因在全球半導體供應鏈中的重要性日益強大，自上游的IC設計、中游的晶圓製造，到下游的封裝測試，皆擁有在全球知名且競爭實力強勁的企業，成長性與投資前景可期。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。