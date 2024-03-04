今日來講股／萬九驚驚漲？輝達GTC將登場　AI與重電仍是主流

台積電登725元新天價！AI動能強勁　半導體ETF績效超亮眼

▲台積電今（4）日盤中暴漲36元，最高來到725元，漲幅5%以上，而台灣半導體ETF表現自龍年開紅盤後步步升、績效亮眼。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台積電今（4）日盤中暴漲36元，最高來到725元，漲幅5%以上，而台灣半導體ETF表現自龍年開紅盤後步步升、績效亮眼。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電今（4）日盤中暴漲36元，最高來到725元，漲幅5%以上，其市值也來到新台幣18.8兆元以上，也帶動台股大盤大漲近400點，來到19331點，漲幅1.9%。而相關半導體ETF也很亮眼，投信發行之5檔台灣半導體ETF表現自龍年開紅盤後步步升，表現最佳的是00927群益半導體收益，開紅盤以來累積漲幅近8.43%，其次則為新光臺灣半導體30（00904）上漲近7.35%。

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隨AI應用持續發酵，台美科技龍頭財報表現與法說會紛報佳音，帶動科技股表現勁揚，若以龍年開紅盤以來表現來看，截至3月1日止，費城半導體指數上漲近12.34%，並再創歷史新高，在市場投資氣氛熱絡下，也同步激勵台灣半導體與AI概念股表現，同期間內以指數來看，台灣半導體類股也漲近7.38%。

而投信發行之5檔台灣半導體ETF表現自龍年開紅盤後步步升，其中00927群益半導體收益，開紅盤以來累積漲幅近8.43%，其次則為新光臺灣半導體30（00904）上漲近7.35%，再來是00892富邦台灣半導體漲約7.04%，兆豐台灣晶圓製造00913漲幅6.7%，以及中信關鍵半導體00891漲幅6.46%緊追在後。

▲龍年開紅盤以來投信發行台股半導體ETF表現。（資料來源／CMONEY）
▲龍年開紅盤以來投信發行台股半導體ETF表現。（資料來源／CMONEY）
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠生成式AI需求大爆發帶動全球科技巨擘如今正處積極發展AI應用的軍備競賽階段下，有助持續推動半導體需求，根據市場預估，2020到2028年全球AI半導體市場預估CAGR為25到30%，並預期ASIC類型的晶片，在所有AI晶片中的市占率有望逐年提升，預估明、後年IP、ASIC業者將享AI商機。

而除了AI之外，半導體更是多數科技應用中不可或缺的元件，產業成長性與投資前景值得期待，而半導體業在台灣更長期是毛利高與獲利能力強勁的產業，其配息能力亦佳，不乏同時具有股價成長潛力與高息特色的標的，適度布局有望資本利得、股息兩頭賺。

法人指出，歷經庫存調整，加上AI發展也更加強化半導體的需求與重要性之下，帶動半導體產業走入新一輪成長循環，台灣半導體業因在全球半導體供應鏈中的重要性日益強大，自上游的IC設計、中游的晶圓製造，到下游的封裝測試，皆擁有在全球知名且競爭實力強勁的企業，成長性與投資前景可期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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