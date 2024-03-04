中信兄弟Passion Sisters新成員！韓籍女神邊荷律、李丹妃加入
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今（4）日公布新成員！韓籍女神邊荷律、李丹妃加入，邊荷律（韓文名 변하율 Byun Ha-Yul）去年已受到台灣多家媒體關注報導，許多球迷敲碗希望有球團可以邀請邊荷律來台，同時她擁有韓國啦啦隊YT觀看次數最多的人，ㄧ支在場上吐舌頭的影片瀏覽觀看數達兩億人，荷律對於手語很感興趣，目標是成為一名合格的手語翻譯員，為目前KBO中少數能夠通過手語，與聽覺或言語功能障礙球迷交流的啦啦隊員。李丹妃（韓文名 이단비 Lee Dan-Bi）則是前樂天巨人女神，也來過台灣。
記者吳政紘/綜合報導
由於中信兄弟啦啦隊經紀人之前就透露，會應徵韓籍翻譯，加上「峮峮」也曾在之前受訪提到，會有外援加入，並且都很可愛，這次邊荷律、李丹妃加入，也為兄弟啦啦隊打了一記強心針。
李丹妃跟安芝儇、李多慧等韓國啦啦隊女神都熟識，並且頂著一頭金髮，十分好認出，她曾來台代表樂天巨人交流樂天桃猿，並且也有不少粉絲喜歡她「大辣」的個性。
超級隊長李丹妃（韓文名 이단비 Lee Dan-Bi），擔任過職棒樂天巨人隊、職籃三星火災保險藍劍齒虎隊、女子職業排球KGC人蔘公社隊、職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，熱情的活力和ㄧ頭迷人金髮讓大家印象深刻。
兩位隊員將於3/12中午抵台，3/10中信兄弟球團會公佈兩位韓籍隊員相關影片和接機訊息，此外今天是3/4，也是邊荷律的生日，ㄧ起祝福她生日快樂。
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