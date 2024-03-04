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Yahoo奇摩購物「女神節」正式開跑！瞄準女孩愛美商機

▲Yahoo奇摩拍賣歡慶女神節，推出萊爾富超商取貨運費件件折10元優惠活動、3月1日至3月5日全家便利商店取件運費折10元，還有機會享中杯熱美式！（圖／品牌提供）
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生活中心/綜合報導

迎接「她」經濟，Yahoo奇摩購物「女神節」活動即日起正式開跑！根據Yahoo奇摩購物數據觀察，女性近一年最愛買Top3品類由「美妝保養」奪冠，「清潔」與「運動」緊追在後，而「餐券、住宿與遊樂券」購買頻次增幅最大，成長超過4倍；13-24歲的Z世代女孩更展現驚人消費實力，平均客單價年增10%。愛美不分年齡，「美貌投資」成女性全民運動，專櫃美妝保養品熱銷持續居冠外，隨著逆齡保養需求明顯上升，加上醫美旺季來臨，溫和煥膚抗敏與術後保養的「醫美保養品」業績漲5倍，帶動專櫃保養品牌雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂與醫美品牌理膚寶水、Dr. Wu等夯賣。此外，Yahoo奇摩拍賣女裝與服飾配件二手競標動能強，購買次數年增近4成，近期換季也推升女裝動能業績成長9成，尤以帶有花卉圖飾、柔和色調加上薄紗面料的「連身洋裝」成為高人氣常駐單品！

瞄準3/8女神節愛美商機，Yahoo奇摩購物即日起至3/10全站3折起，像是理膚寶水明星商品B5全面修復霜升級版組合下殺3折、DR. WU超A醇煥顏緊緻精華霜祭出買一送一優惠！此外，3/1至3/3首三日單日消費滿5千送500，最高回饋3,000購物金，3/8當日加碼狂撒3.8折券，3/8-3/10限時不限消費金額抽市價破萬元的ALUXE鑽石項鍊！3/1指定品類透過LINE購物加碼送3% Line Points、3/5透過Yahoo奇摩App購回饋專區購物享5%超贈點回饋；活動期間更攜手美妝保養品牌DR. WU、LAC、理膚寶水、適樂膚與薇姿等，天天祭出超品日與最高加碼LINE Points 10%回饋等多重優惠，刷Yahoo奇摩聯名卡消費滿千再抽Häagen-Dazs哈根達斯千元即享券！Yahoo奇摩拍賣也祭出萊爾富超商取貨運費件件折10元優惠活動、3/1-3/5全家便利商店取件運費折10元，還有機會享中杯熱美式，讓女神們無痛下單，心甜甜、嘴甜甜！

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