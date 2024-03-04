大巨蛋「漏水、動線差」引藍綠批評 蔣萬安：召開跨局處總檢討
日本職棒讀賣巨人與中信兄弟、樂天桃猿2日、3日在台北大巨蛋舉行交流賽，吸引爆滿球迷入場，但大巨蛋卻陸續傳出漏水、動線不佳等引發球迷抱怨，藍綠議員也齊點名要台北市長蔣萬安調查。蔣萬安今（4）日表示，將召集各局處進行總檢討，後續全力協助、監督，有缺失一定要求全力改善。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安指出，過去兩天大家看到大巨蛋迎來進場人數新高，市府非常重視交流賽，活動前召開2次跨局處會議，嚴格要求主辦方及遠雄落實事前整備。他第一天活動前也特別先到大巨蛋視察交通狀況，當天發現進場動線規畫不是非常完善，所以也要求主辦方隔天一定要改進，因此3日賽事進場動線較2日順暢，散場車流人流疏散速度也在預期中。
大巨蛋缺失也引來藍綠議員的批評，蔣萬安說，面對問題解決問題，2天賽事突破進場人數新高，當中難免會有缺失；台北大巨蛋是BOT案，遠雄已經在進行後續營運及售票，市府會持續給予協助及監督，接下來也會召集跨局處做總檢討將過去2天包含主辦方及遠雄各項缺失，一定嚴格要求該改善就改善。
蔣萬安強調，總檢討會全面檢視，不只是相關人流動線、車潮疏散、場內硬體缺失及消防公安等，都一定會全面總檢討，發現任何缺失一定會要求改善。
由於蔣萬安第一天有遇到內政部長林右昌，內政部也是中央審查大巨蛋逃生避難的主管機關，媒體詢問蔣萬安，林右昌是否有提及大巨蛋評價？蔣萬安說，第一天是剛好他有進場坐觀眾席看比賽，知道林右昌帶著孩子、及其同學來，有跟林右昌打招呼，但他沒有提及對大巨蛋的評價，評價如何要問林右昌本人。