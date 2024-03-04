中職開季分析／味全龍目標二連霸！陳禹勳加盟、新洋投輪值是關鍵

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戰力分析：
整體戰力部分，味全龍毋庸置疑位在聯盟前段班，上賽季整年度拿下62勝53敗5和的成績，從2022年全年度戰績第三的位置一舉飆升至全聯盟第一。
味全龍優勢在於，無論是先發、牛棚都在本次總冠軍賽有好的成績，即便陣中缺乏大砲型打者，但依然能發揮出團隊速度，掌握取分機會。延攬樂天桃猿10年以上的郭嚴文、陳禹勳，不僅在戰力上有所提升，對於球隊年齡偏輕的味全龍來說也更能穩定軍心。
雖然奪冠功臣之一布里悍因為家庭規劃因素，所以確定在開季、上半季前無法替味全龍效力，但仍然留下去年身兼聯盟年度MVP、勝投王、三振王的鋼龍、下賽季目標中職第9年，且能從先發、後援切換的穩定投手伍鐸。
整體而言，味全龍並沒有在陣容上有太多變動，上賽季主力球員也未遭遇傷兵問題，若本土投手徐若熙還能延續2023年後半賽季的頂級表現，也將更加穩固味全龍的先發輪值。
教練團變動：
In：高孝儀（退休轉任二軍助理打擊教練）
球員變動：
Out：王耀霖（擴編選秀轉戰台鋼）、高孝儀（轉任二軍助理打擊教練）、羅國華（轉職）、林威廷、劉宇鈞、蔡明憲、黃東淯、張皓緯
In：郭嚴文、陳禹勳、鄭鎧文
奪冠機率：80％
本土戰力分析：
本土主戰打者都相當年輕的味全龍，隨著狀元劉基鴻的成長，面對關鍵時刻逐漸能穩定敲出安打，在上賽季台灣大賽G1甚至轟出再見轟成為英雄，也證明了是中職頂尖打者。
前段棒次打者，帶有腳程的李凱威、郭天信上賽季打擊率都來到2成5以上，能為球隊製造上壘機會，搭配固定在二棒有長打能力的吉力吉撈．鞏冠，還有定位大砲路線的劉基鴻、林智勝。此外，新加盟的郭嚴文雖然上賽季出賽次數減少，但仍然保有3成07打擊率，再加上有長打能力的鄭鎧文，同時也能解決野手替補深度不足的問題。
投手部分，由於洋投都是先發性質，味全土投在牛棚扮演關鍵角色，雖然上季全隊後援出賽第二多的投手王耀霖，因為擺在戰力外名單被台鋼雄鷹簽下。空位將由新加盟的陳禹勳補上，創下中職首個百中繼百救援的他，也將和陳冠偉、林凱威共組味全新牛棚。此外，傷癒復出的徐若熙，幾乎可以說是洋將等級土投，若維持穩定出賽，也將成為味全龍一大助力。
洋將戰力分析：
味全龍在2023年奪冠，三名洋投鋼龍、伍鐸、布里悍在第七戰的關鍵接力功不可沒，球團也曾表態希望留下三人。季後球團也率先談好伍鐸的合約，鋼龍、布里悍的合約則洽談較久，最後宣佈確定簽下鋼龍，但布里悍則表示希望多多陪伴家人，至少在開季、上半季前無法來台。
艾璞樂去年在悍將共出賽9場，主投56局，拿下3勝1敗的成績，防禦率為2.89，表現不俗。現年29歲的銳歐過去曾在2023年經典賽效力過哥倫比亞，旅美最高到過紅襪3A，在小聯盟6季累計294局投球，12勝12敗、防禦率3.70。
最後一位洋投荷雷拉，今年僅25歲，和銳歐一樣曾為哥倫比亞代表隊出賽，曾到過巨人3A，但後續轉戰日職西武獅，但在今年未獲續約，因而轉戰中職。
X因子：新洋投輪值
如同本文先前所提到的，味全龍在年輕小將打擊火力成熟茁壯的同時，仰賴的是洋投輪值在防守端的壓制，端看去年中職投手數據便能探知一二。
味全龍洋投鋼龍、布里悍幾乎霸榜，在防禦率、勝投、奪三振數上都排名前三，雖然鋼龍留下對於味全來說是個大好消息，但新加入的三位新洋投所建立的輪值，是否可以補上布里悍的缺口，會是新賽季關注的重點。
值得一提的是，總教練葉君璋受訪談到土投徐若熙時，希望他在新賽季能突破100局，他在2023年回歸，共5場出賽主投15.1局只失2分，扮演味全龍奪冠關鍵之一，並在亞錦賽代表台灣隊力壓韓國、日本打線，新賽季也將成為穩住先發輪值的關鍵。
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