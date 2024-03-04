桃機歲修「班機還會延誤」　總經理認：超乎預期、今年還有647班

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范孝倫說明，從去年11月開始就陸續邀集航空公司、桃園機師工會等有關單位討論，選定3月3日10點至5日16點，共計54小時的時段進行維修，飛航公告（NOTAM）亦已發布。
范孝倫表示，昨天桃機航班總量是698架航班，其中有53%航班準點起降，其他47%航班受影響，其中11%的班機延誤30至60分鐘、12%航班延誤1至2小時、10%的班次延誤2小時以上。
他解釋，過去2年桃機時常有維修工程，但此次為必要的大規模歲修，維修範圍總共有4區，包括全長主跑道1800公尺、部分滑行道及燈光等，影響範圍比較大，昨天是第一天施作，上午10點開始，對南跑道進行封閉施工，但昨天班次流量698班高於預期，後續造成的延誤情形，確實比團隊原本預期的嚴重。
范孝倫說，今天航班總量為647班，已協請進行流量管制，目前清晨巔峰航班正常，但預計接下來尖峰時段可能還是會有延誤情形，機場公司會持續觀察，視實際運作狀況，調整管制作為。
但歲修每年都會進行，為何今年延誤情況特別嚴重？范孝倫回應，前一次南跑道大規模歲修為疫情期間，當時受疫情影響，航班量低，因此未波及太多旅客，經過2年多使用後，這次做比較大規模的歲修，本來也是安排在航行量低的時段施工，「因涉及到關閉跑道，初步檢討，雖然經過事前討論安排，但昨日航班量確實有比較高，以至於延誤情形超乎預期。」
范孝倫表示，昨天下午就已發現整個航班情形超過預期，不管是機場公司或總裁，相關同仁都在做積極檢討，今天早上也有應變會議，後續也會找包含航空公司討論後續因應做法。