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7-11「芋香牛奶霜淇淋」濃郁來襲！聯名連珍糕餅店　情人節買1送1

▲7-11推出「連珍芋香牛奶霜淇淋」口感厚實、香氣濃郁，情人節限時買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11推出「連珍芋香牛奶霜淇淋」口感厚實、香氣濃郁，情人節限時買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接3月花季以及白色情人節，7-11一次推出兩大粉嫩新品，包括首度聯手百年老店「連珍糕餅店」推出的「珍芋香牛奶霜淇淋」，此外，還有「櫻花玫瑰風味思樂冰」同步推出，歡慶情人節霜淇淋、思樂冰限時3天買1送1優惠。

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7-11販售霜淇淋的門市將於3月6日起陸續開賣新口為「連珍芋香牛奶霜淇淋」，用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年名店「連珍糕餅店」，老師父手工傳授指導，口口都能嚐到真材實料，每支原售價49元。

不過，霜淇淋3月6日至4月2日期間週末五六日憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節更加碼三日不限支付工具買1送1。

▲「連珍芋香牛奶霜淇淋」選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年名店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導。（圖／7-11提供）
▲「連珍芋香牛奶霜淇淋」選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年名店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導。（圖／7-11提供）
還有思樂冰也推出「櫻花玫瑰風味」新口味，花系風味思樂冰首次粉嫩來襲，粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，彷彿置身秘境花叢，自3月6日至4月2日期間週末五六日，全品項可享第2杯半價；3月12日至3月14日歡慶白色情人節全品項特大杯買1送1。

▲思樂冰於3月12日至3月14日歡慶白色情人節，加碼限定全品項特大杯買1送1。（圖／7-11提供）
▲思樂冰於3月12日至3月14日歡慶白色情人節，加碼限定全品項特大杯買1送1。（圖／7-11提供）
全家則是3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，對比去年的春日抹茶口味，本次苦甜風味更突出，甜度降低，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味，抹茶與巧克力的完美結合。

冰淇淋開賣日（5日）至3月31日前，購買霜淇淋+10元就贈Pocky香蕉棒一盒，原價20元，相當於打5折入手Pocky香蕉棒一盒，可以自由裝飾霜淇淋，沾著吃也超美味！

▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋新口味來了！3月5日起開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，雙口味機台搭配「濃黑巧克力」口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

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