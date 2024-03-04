等了19年！台中終於要孵巨蛋 五堅情、玖壹壹下周一露天免費開唱
多次流標的台中巨蛋，終於要舉辦開工典禮了！為了邀請大家見證這歷史性的一刻，除了建築設計者日本國際知名建築大師隈研吾將親自到場，台中市長盧秀燕宣佈，開工典禮當天將邀請音樂團體五堅情、玖壹壹參與演出，歌迷可於11日下午3點前，到北屯區洲際路及榮德路交叉口欣賞暖場表演，或透過臉書粉絲頁直播參與。
記者顏幸如／台中報導
目前台中市的大型場館只有洲際棒球場，盧秀燕表示，台中人等19年終於「孵蛋」成功。台中巨蛋由2020年東京奧運主場館「新國立競技場」的日本國際知名建築大師隈研吾所設計，屬於奧運等級的綜合多功能大型室內場館，未來國際級演藝團體及專業賽事可選擇台中作為活動地點，想看演唱會的民眾不需再南北奔波。
建設局長陳大田指出，台中巨蛋以國際賽事規格規劃場館，納入聲學設計的主場館能提供優良的室內大型展演空間，聲音殘響控制在2秒內是國內最高，且能作為各式球類、技擊類運動賽事場地；副場館提供練習熱身及中小型展演、發表會等多功能用途。
陳大田表示，為打造台中「盛典城市」，開工盛事特別邀請隈研吾從日本來台共襄盛舉、中國醫藥大學附設醫院交響樂團進行演奏，並邀請音樂團體五堅情、台中在地的饒舌流行音樂團體玖壹壹參與演出。11日於北屯區洲際路及榮德路交叉口，下午3點開始暖場表演、3點半典禮正式開始，歡迎大家一同見證歷史性一刻，也可同步於盧秀燕、漾台中、建設大台中等相關粉專收看線上直播。