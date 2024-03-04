「先買後付」踏卡債後塵？立委籲納管　金管會主委：可跨部會研究

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她說，為避免學生面臨債務風險，金管會在信用卡業務機構管理辦法第23條，有規定禁止對學生行銷，還有2萬額度上限，但從司法院裁判書查詢，光去年中租債務人申請債務更生案，就比前年多了80件現在有131件，顯示這已是很嚴重的社會問題，金管會不該管嗎？
對此，黃天牧表示，卡債風暴確實是「金融監理重要借鑑」，目前民法規定放款利率最高16%，33%可能是累計的延滯利息，去年初「先買後付」盛行，金管會也有列出銀行監理注意原則，提供租賃公會給會員參考。他表示，租賃業及放款業務不是金管會監管，跟金管會組織條例定位是不同的，因為租賃業及放貸業務是根據民法去處理，是根據公司法15條去處理的。
金管會銀行局長莊琇媛進一步說明，確實租賃業沒辦法做到像銀行那樣的徵信，銀行可以參與聯徵，租賃業原則上也會查中華徵信的資料及借款人的行為。
賴惠員更點出，今年1月底8大公股行庫對融資貸款餘額達1268億元，若業者收不到錢，就無法償還銀行貸款，也會導致銀行放款風險增加，但黃天牧表示，這些額度不見得都做「先買後付BNPL業務」，有很多是商業性租賃，而且金管會也沒撇清、置之度外，對於上市租賃公司，證交所也有做查核，甚至也曾約談3家上市公司了解情況。
民眾黨立委黃珊珊質詢也提到，這些融資租賃公司已成為金融體系「化外之地」，在台北市根據租賃公會統計，光台北市2022年業者融資金額高達7253億元，在台北市登記在案融資金額就達7千億元，融資公司是不是很龐大類似金融體系的相關系統，更是全台灣最大「影子銀行」，卻在金融監管之外，現在3大租賃公司中租、裕融及和潤資產就達1.5兆元，應收帳款達1兆元，卻沒人管。
黃天牧則表示，這3家上市公司，證交所會用內控查核，前陣子也有約談3家公司，其中1家也有針對之前「山道猴子的一生」影片內容去查詢。不過，黃珊珊認為，融資租賃公司所涉及金融規模非常龐大，現在電子支付、虛擬資產都納管了，規模還沒有融資租賃公司大，沒道理融資租賃公司無人管，這樣合理嗎？
黃天牧強調，融資金額很大很多是物件融資，放款給年輕人部分有多少還要確認，但黃珊珊說，她只要求最低度的納管，黃天牧則表示，現在公司登記有融資的就高達6800多家，如何定義及怎麼管，如何讓市場秩序更上軌道，這部分可以跨部會討論。