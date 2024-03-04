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文化大學取消早八！醫轟學生「起不來」　一票苦主逆風：這是進步

▲精神科醫師沈政男直言，現在學生沒體認到能上早八是一件幸福的事，由於學費太過便宜，台灣大學生完全不珍惜上課的日子。（示意圖／取自PhotoAC）（示意圖／取自PhotoAC）
▲精神科醫師沈政男直言，現在學生沒體認到能上早八是一件幸福的事，由於學費太過便宜，台灣大學生完全不珍惜上課的日子。（示意圖／取自PhotoAC）（示意圖／取自PhotoAC）

記者賴禹妡／綜合報導

「早八」在許多大學生眼裡簡直是早起惡夢，不少人直接選擇翹課不出席，文化大學近日開第一槍，宣布取消早八，早上第一堂課皆從9時開始，此舉掀起各界熱議。精神科醫師沈政男卻點出關鍵原因在於學生根本是「起不來上早八」，更直言現在學生沒體認到能上早八是一件幸福的事，由於學費太過便宜，台灣大學生完全不珍惜上課的日子，貼文曝光後，引來不少人留言認同，但也有學生浮出水面喊冤。 

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沈政男2日在臉書以「珍惜上早八的日子」為題發文，表示文化大學取消早八，原因是學生不願趕交通而出席率降低，但他認為這並非交通不便問題，而是普遍學生都起不來，「只要看看住學校宿舍的同學，他們的出席率便知」。 

▲文化大學（圖／文化大學提供）
▲文化大學近日開第一槍，宣布取消早八，早上第一堂課皆從9時開始，此舉掀起各界熱議。（圖／文化大學提供）
沈政男前幾年回學校念研究所，因補修大學學分和許多18、19歲學生一起上課，而有了第一線觀察，同時也有許多在大學任教的網友在臉書上抱怨學生早八上課狀況。他以30年前後兩段上大學的經驗來看，認為學生上課認真程度其實基本上沒有太大差異，但在之前的年代比較不會強迫學生上課，現在則充斥類似小學生的上課手法，變相點名一大堆，但若沒有這樣做，恐怕出席率及上課狀況會更難看。 

最讓沈政男無法適應的，就是強迫發問的制度，只要有同學報告或來賓演講，若台下發問一次，平常成績就加一分，接著爛問題就滿天飛，「只是為了拿那一分，根本浪費大家時間」。他也點出關鍵，台灣當代大學生上課動力仍不夠強烈，即使是很認真的同學，頂多也只是為了成績及文憑，而非真正知道自己修課、念書、做研究與寫論文是要幹嘛。 

▲原PO好奇二類除了「電機和資工」，還有什麼科系最賺錢，貼文一出，也有網友喊出4科系，直呼「台積電裡面一堆」。（示意圖／取自unsplash）
▲沈政男點出關鍵，台灣當代大學生上課動力仍不夠強烈，即使是很認真的同學，頂多也只是為了成績及文憑。（示意圖／取自unsplash）
「這是相當令人憂心的事！」沈政男認為台灣未來不可能好過台灣大學生，無論是否翹掉早八，重點是學生們有沒有認知到「能上早八的課，是一件幸福的事？」畢業後踏入職場，早八就是開會，開會不是聽課，而是聽訓，「不可能讓你邊聽邊吃早餐滑手機」，最後總會體認到，上課比上班快樂，被老師電比被上司罵輕鬆太多了。 

雖然沈政男大學時期也是幾乎翹課，但中年後回學校反而成了最認真的學生之一，「因為這時候我才知道，能在校園裡跟著老師與同學一起學習，是最快樂也是最珍貴的經驗」。台灣大學生不珍惜上課的日子，一部分原因就是學費太便宜，去留學就會體悟到這個道理，未來還會開始補助私立大學學費，讓課程顯得更加得來不費功夫，令他忍不住搖頭嘆：「你就等著看吧，廢早八以後，再來會不會就是廢早九。」 

貼文曝光後，引來不少網友認同留言「教育部要培養從學生時代開始偷懶，未來工作時只要早8的班就不上，重點在心態問題，台灣未來培養偷懶的下一代」。不過也有部分學生現身喊冤，「學校在半山腰，宿舍有限又優先給外縣市的人。租屋品質差，租金又貴根本不是每個人都能負擔得起。山路蜿蜒危險，無論是公車還是騎車都很危險。我們為了自己的權益不想要用平地學校的標準，是一種爭取也是一種進步，更是為我們的學弟學妹鋪路」。


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