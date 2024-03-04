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PLG／季後賽、冠軍戰賽程、時間出爐！　首輪首度採取七戰四勝制

▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)
▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)

記者廖聿偉/綜合報導

P. LEAGUE+職籃聯盟 今（4）日公佈2023-24球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，全面採取7戰4勝制規格，首輪季後賽將於05月23日開始，而總冠軍賽將於6月9日開戰。

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為了增加比賽精采度，本季季後賽賽制將改採七戰四勝制，季後賽首輪，2組進行為期14天的賽程，由例行賽排名第一對上第四，以及例行賽排名第二對上第三，主場配置為「2-2-1-1-1」，另外，總冠軍賽將於06/09到06/24進行，由季後賽2組獲勝球隊，一樣進行七戰四勝制的比賽，而主場配置為「2-2-1-1-1」。季後賽及總冠軍賽的主場優先順序，都將以例行賽戰績排名為主。

目前例行賽戰績，前5名球隊勝差在4場內，戰況膠著為歷年來之最，誰能問鼎本季例行賽聯盟龍頭、甚至擠進前四強拿下珍貴的季後賽門票都還在未定之天，因此接下來每場例行賽都將至關重要，球隊之間捉對廝殺將讓戰況變得更加激烈，尤其球隊若能在3月例行賽拿下好成績，在季後賽門票爭奪戰將能率先殺出重圍搶得先機。

各隊例行賽都進行完超過20場，夢想家14勝7敗，暫居第一，新北國王13勝10敗，領航猿12勝10敗，攻城獅10勝10敗，分居2-4名，而衛冕軍勇士11勝12敗，排名第5，但與第四名的攻城獅也只有半場勝差。

▲桃園璞園領航猿球星「台灣LBJ」周儀翔日前在槍響前投進壓哨絕殺三分球，幫助領航猿擊敗富邦勇士，戰績扶搖直上。（圖／PLG提供）
▲桃園璞園領航猿球星「台灣LBJ」周儀翔日前在槍響前投進壓哨絕殺三分球，幫助領航猿擊敗富邦勇士，戰績扶搖直上。（圖／PLG提供）

▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)
▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)
▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)
▲PLG聯盟季後賽採七戰四勝制5月23日開打，6月9日總冠軍戰。(PLG聯盟提供)

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