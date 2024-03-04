年年歲修還大塞機？桃機總經理：上次疫情航班量低「今年低估了」
桃園機場南跑道昨天起歲修，698架次飛機，搶1個北跑道，導致起飛或降落班機大延誤，許多民眾困惑年年歲修，為何還會發生大塞機，這次沒有因應措施嗎？桃園機場公司總經理范孝倫今（4）日受訪表示，前一次南跑道大規模歲修為疫情期間，當時受疫情影響，航班量低，因此未波及太多旅客，這次是做比較大的歲修，沒想到昨天班次高達698班，後續造成的延誤情形，確實比團隊原本預期的嚴重。
記者李琦瑋／台北報導
范孝倫說，前一次南跑道大規模歲修，進行全時關閉，是在疫情期間，受疫情影響，航班量低，因此未波及到太多旅客，經過2年多使用後，平日會有小型維修，但這次是做比較大規模的歲修，維修範圍總共有4區，包括全長主跑道1800公尺、部分滑行道及燈光等。
范孝倫坦言，因為涉及到關閉跑道，本來這次也是安排在航行量低的時段施工，雖然去年11月開始就陸續邀集航空公司、桃園機師工會等有關單位討論，選定3月3日10點至5日16點，共計54小時的時段進行維修，2月21日就有發相關公告，但昨天第一天實施的航班量高達698班，確實是比較高，以至於延誤情形，超乎團隊原本預期。
范孝倫說，昨天下午就已發現整個航班情形超過預期，不管是機場公司或總裁，相關同仁都在做積極檢討，今天早上也有應變會議，後續會找航空公司等，進一步檢討相關問題。
交通部長王國材也說，早上剛開過檢討會議，會繼續改進標準作業程序，如與航空公司、機場的溝通等。