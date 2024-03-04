桃園機場歲修航班延誤！機場直播曝光 何時起飛、航班動態查詢
桃園國際機場歲修，南跑道封閉維修，從昨（3）日上午開始僅剩北跑道可供起降，造成航班大亂，地面與天空都大塞車。實際透過「桃園國際機場即時影像」可以看到跑道上有維修人員馬不停蹄的持續進刨鋪工程，因嚴重影響旅客，稍早交通部長王國材表示，預計提早到今（4）晚12時結束。這段時間旅客如果有搭機的需求，出門前可以以上桃機官網，或是經由iPhone內建功能來確認搭乘資訊。
記者周淑萍/綜合報導
桃園國際機場因南跑道進行維修，從昨天開始就只剩北跑道可供起降，讓天空、地上航班大亂。實際在「桃園智慧旅遊雲」YouTube架設在桃園國際機場的即時影像可以看到，跑道上有維修人員和工程車持續進行工程，周圍也停滿了不少等待起飛的航班。因受影響的旅客太多，交通部長王國材稍早表示，預計提早到今（4）晚12時結束，但還是建議民眾，今明兩天出門搭飛機前先檢查一下航班的起飛時刻會比較保險。
桃園國際機場即時影像（連結請點）：可以即時看到桃機目前跑道上的維修、飛機起降狀況。
桃園國際機場（連結請點）
客機抵達（連結請點）
客機起飛（連結請點）
異動航班（連結請點）
iPhone 內建搜尋航班
如果是使用iPhone手機，用戶不需要另外下載App，在iPhone桌面往下滑就會出現「搜尋」欄位，在上方輸入航班資訊，像是「BR2203」就會出現相關資訊，可以一眼查看包含航廈、登機門、起飛時間、抵達時間和飛行時間，等旅客需要的資料相當完整。另外還可以經由iPhone的iMessage或是記事本，同樣輸入航班即可查詢。Android用戶可下載《桃園國際機場》或是《Flightradar24》App來查看航班狀況。