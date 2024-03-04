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桃園機場歲修「大塞機」！李奇嶽籲「比照春節疏運」預發旅客提醒

▲桃園機場歲修導致大塞機導致班機延誤、甚至航班取消。台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽，除了提醒旅客可保「旅遊不便險」；也呼籲桃機可「比照今年春節疏運」，預發旅客提醒。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）
▲桃園機場歲修導致大塞機導致班機延誤、甚至航班取消。台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽，除了提醒旅客可保「旅遊不便險」；也呼籲桃機可「比照今年春節疏運」，預發旅客提醒。（圖／記者葉政勳攝,2022.07.20）

記者蕭涵云/台北報導

桃園機場歲修導致「大塞機」！不少民眾受班機延誤、甚至等待多時最後航班取消，影響安排好的行程全大亂。台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽除了提醒旅客可保「旅遊不便險」保障權益；也呼籲桃園機場可「比照今年春節疏運」，預發旅客提醒事項，譬如通知大家提早到機場、留意安檢注意事項等，有緩衝時間也讓民眾有個心理準備。

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桃園機場昨（3）日進行封閉歲修和維修，造成許多航班「大塞機」，今日一早還有「48架不正常航班」塞爆機場。台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽分享，桃園機場跑道確實不夠使用，且跑道修理也是一定得修，除了提醒旅客可保「旅遊不便險」保障權益；也呼籲桃園機場可「比照今年春節疏運」，預發旅客提醒事項。

▲桃園機場今早10時有多架飛機正排隊等待起飛，空中亦有許多飛機正在盤旋等待降落。（圖／翻攝自flightradar24）
▲桃園機場今早10時有多架飛機正排隊等待起飛，空中亦有許多飛機正在盤旋等待降落。（圖／翻攝自flightradar24）
李奇嶽觀察，今年桃園機場因應春節旅客眾多，憂心安檢通關狀況多，有預發消息呼籲旅客們要提早到機場，且提醒旅客事前做好相關準備以加快安檢速度，包括善意提醒安檢前要先倒掉保溫瓶內的水，過安檢時要脫掉外套、帽子、金屬皮帶等衣物並清空口袋，還有隨身攜帶的筆電等電子產品也要事先取出等事項，他認為是不錯的機制。

由於這次歲修造成不少民眾抱怨，李奇嶽也建議桃園機場可於重大既定行程前，預發旅客提醒，包括提醒旅客需更早抵達機場、航班可能變動，不可抗力因素可能影響塞機等情形，讓民眾可事先預留安排時間、並盡量降低延誤可能造成的影響。


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