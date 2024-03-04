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梁家輝護妻：太太是最棒的女人　盤點伴侶患病不離不棄的6組藝人

▲納豆（左）、金宇彬（中）曾遭遇過重大疾病導致必須暫停演藝工作，梁家輝（右）則是妻子因生病服藥導致身材走樣飽受批評。他們都有一個共同點，就是家人、伴侶都和他們用情至深、不離不棄。（圖／翻攝自納豆、金宇彬、nikkiechleung IG）
▲納豆（左）、金宇彬（中）曾遭遇過重大疾病導致必須暫停演藝工作，梁家輝（右）則是妻子因生病服藥導致身材走樣飽受批評。他們都有一個共同點，就是家人、伴侶都和他們用情至深、不離不棄。（圖／翻攝自納豆、金宇彬、nikkiechleung IG）

記者張一笙／綜合報導

資深藝人張洪量的立陶宛籍妻子Kate ，於2021年檢查發現肝功能惡化後，隨即安排換肝手術，然而1年後仍不幸離世。張洪量去年在演唱會上回憶與妻子的過往，數度在台上泣不成聲，用情至深令人十分心疼。「夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛」是不少近代夫妻的生活寫照，尤其外表光鮮亮麗的藝人，私生活卻常常被迫攤在陽光下討論。因此，在演藝圈中明星藝人在伴侶生病或家逢巨變時對另一半仍不離不棄的案例，實屬罕見。在此，《NOWnews今日新聞》盤點6位明星藝人，對生病伴侶仍舊用情至深、不離不棄的藝人。

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梁家輝霸氣護妻　高喊「太太是最好的女人」

梁家輝曾在26歲時拿下香港電影金像獎，是該獎項歷史上最年輕的影帝，1987年他與太太江嘉年結婚，2人育有一對雙胞胎女兒，一家四口非常幸福。江嘉年早年曾患病，因為服藥緣故導致身材走樣進而飽受外界批評，但梁家輝仍一如既往地對待妻子，對生病中的江嘉年不離不棄，更對外表示：「我太太是世上最好的女人！」

▲就算妻子江嘉年（左）因吃藥導致身材走樣，梁家輝（左一）仍深愛著妻子，時常在社群平台上曬一家四口的恩愛照。（圖／翻攝自IG帳號梁家輝女兒chloe_leungoe）
▲就算妻子江嘉年（左一）因吃藥導致身材走樣，梁家輝（左二）仍深愛著妻子，時常在社群平台上曬一家四口的恩愛照。（圖／翻攝自IG帳號梁家輝女兒chloe_leungoe）
羅家英與汪明荃相互陪伴度過重病　20年感情長跑開花結果

羅家英時常在周星馳電影中飾演瘋瘋癲癲的角色，但現實中的他卻十分重情重義。羅家英與妻子汪明荃2人於1989年交往，愛情長跑20年，期間汪明荃曾檢查出罹患甲狀腺癌及乳腺腫瘤，羅家英仍不離不棄地照顧她直至康復。而後羅家英在2004年罹患第三期肝癌，2005年完成肝癌手術後，2人決定終生陪伴彼此，於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚。

▲羅家英在影視作品中大多扮演瘋瘋癲癲的角色，現實中他是個重情重義的男人。（圖／NOWnews攝影中心）
▲羅家英在影視作品中大多扮演瘋瘋癲癲的角色，現實中他是個重情重義的男人。（圖／NOWnews攝影中心）
納豆驚爆中風　女友依依患難見真情悉心照料

納豆早年主持不少節目，曾入圍第48屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，主持功力備受肯定，離開主持的納豆表現更加亮眼，轉戰電影圈曾2度獲得金馬獎最佳男配角奬殊榮。2022年納豆驚傳腦出血中風，女友依依不但陪他度過開刀、住院、術後復健等艱難過程，就連臥病在床期間的生活大小事也都由依依一手包辦。於此同時，依依不但要照顧納豆，還得兼顧個人演藝事業，十分辛苦。經過依依悉心照料，納豆也逐漸恢復健康，依依的付出在演藝圈蔚為一段佳話。

▲納豆生病期間，是女友依依獨自悉心照料，才能迅速恢復身體健康的。（圖／翻攝納豆臉書）
▲納豆中風期間，透過女友依依獨自悉心照料，因而能夠迅速恢復身體健康。（圖／翻攝納豆臉書）
金宇彬罹患鼻咽癌　申敏兒為男友推辭演藝工作

韓國藝人金宇彬曾出演《繼承者們》為台灣劇迷所熟知，2017年時金宇彬檢查時發現罹患鼻咽癌，隨後停止所有工作專心養病。女友申敏兒同為藝人，為了照顧金宇彬，申敏兒推掉不少工作，每次化療申敏兒也都會陪伴在側。在歷經2年的抗癌，金宇彬於2019年回歸，2人相戀至今，不少粉絲都十分期待2人步入婚姻殿堂。

▲金宇彬（左）罹患鼻咽癌息影抗癌期間，同為藝人的申敏兒（右）時常為了照顧金宇彬推掉工作。（圖／金宇彬、申敏兒IG）
▲金宇彬（左）罹患鼻咽癌息影抗癌期間，同為藝人的申敏兒（右）時常為了照顧金宇彬推掉工作。（圖／金宇彬、申敏兒IG）
朱芯儀罹患乳癌　老公衛斯理陪伴度難熬併發症

朱芯儀在夯劇《犀利人妻》中，以經典台詞「在愛情的世界裏，不被愛的那個才是第三者」一舉成名，更獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎，近年則較少現身螢光幕前。2022年朱芯儀體檢時確診罹患乳癌2至3期，化療期間伴隨的落髮、腸胃黏膜死壞、傷口不易癒合等併發症，使她治療期間相當負面。同為藝人的老公衛斯理透過陪伴，時時關心她的身心狀況，朱芯儀切除右側乳房的手術成功後，衛斯理也第一時間透過社群平台跟粉絲們報平安，字句中都透露著對朱芯儀的不捨。

▲衛斯理（右）陪伴朱芯儀（左）抗癌18個月。（圖／重版文化提供）
▲衛斯理（右）陪伴朱芯儀（左）抗癌18個月。（圖／重版文化提供）
朱軒洋十字韌帶斷裂　同居女友照料生活

台灣演員朱軒洋曾因打球導致十字韌帶斷裂，動手術後花了半年以上復健，同居的網紅女友Cindy不但協助打理生活起居，更陪同上診所復健，行動不便時還一肩扛起攙扶朱軒洋的責任，協助朱軒洋處理在診所內一切雜務，可謂用情至深。

▲朱軒洋曾因打球導致十字韌帶斷裂，復健期間女友不離不棄。（圖／NOWnews攝影中心）
▲朱軒洋曾因打球導致十字韌帶斷裂，復健期間女友不離不棄。（圖／NOWnews攝影中心）
正因離婚對現代人來說越來越普遍，民眾對於明星、藝人之間感情的分分合合更是司空見慣，因此能夠在伴侶生病期間還不離不棄，並且用情至深的案例，如今看起來更加難能可貴。

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