梁家輝護妻：太太是最棒的女人　盤點伴侶患病不離不棄的6組藝人

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梁家輝曾在26歲時拿下香港電影金像獎，是該獎項歷史上最年輕的影帝，1987年他與太太江嘉年結婚，2人育有一對雙胞胎女兒，一家四口非常幸福。江嘉年早年曾患病，因為服藥緣故導致身材走樣進而飽受外界批評，但梁家輝仍一如既往地對待妻子，對生病中的江嘉年不離不棄，更對外表示：「我太太是世上最好的女人！」
羅家英與汪明荃相互陪伴度過重病 20年感情長跑開花結果
羅家英時常在周星馳電影中飾演瘋瘋癲癲的角色，但現實中的他卻十分重情重義。羅家英與妻子汪明荃2人於1989年交往，愛情長跑20年，期間汪明荃曾檢查出罹患甲狀腺癌及乳腺腫瘤，羅家英仍不離不棄地照顧她直至康復。而後羅家英在2004年罹患第三期肝癌，2005年完成肝癌手術後，2人決定終生陪伴彼此，於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚。
納豆驚爆中風 女友依依患難見真情悉心照料
納豆早年主持不少節目，曾入圍第48屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，主持功力備受肯定，離開主持的納豆表現更加亮眼，轉戰電影圈曾2度獲得金馬獎最佳男配角奬殊榮。2022年納豆驚傳腦出血中風，女友依依不但陪他度過開刀、住院、術後復健等艱難過程，就連臥病在床期間的生活大小事也都由依依一手包辦。於此同時，依依不但要照顧納豆，還得兼顧個人演藝事業，十分辛苦。經過依依悉心照料，納豆也逐漸恢復健康，依依的付出在演藝圈蔚為一段佳話。
金宇彬罹患鼻咽癌 申敏兒為男友推辭演藝工作
韓國藝人金宇彬曾出演《繼承者們》為台灣劇迷所熟知，2017年時金宇彬檢查時發現罹患鼻咽癌，隨後停止所有工作專心養病。女友申敏兒同為藝人，為了照顧金宇彬，申敏兒推掉不少工作，每次化療申敏兒也都會陪伴在側。在歷經2年的抗癌，金宇彬於2019年回歸，2人相戀至今，不少粉絲都十分期待2人步入婚姻殿堂。
朱芯儀罹患乳癌 老公衛斯理陪伴度難熬併發症
朱芯儀在夯劇《犀利人妻》中，以經典台詞「在愛情的世界裏，不被愛的那個才是第三者」一舉成名，更獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎，近年則較少現身螢光幕前。2022年朱芯儀體檢時確診罹患乳癌2至3期，化療期間伴隨的落髮、腸胃黏膜死壞、傷口不易癒合等併發症，使她治療期間相當負面。同為藝人的老公衛斯理透過陪伴，時時關心她的身心狀況，朱芯儀切除右側乳房的手術成功後，衛斯理也第一時間透過社群平台跟粉絲們報平安，字句中都透露著對朱芯儀的不捨。
朱軒洋十字韌帶斷裂 同居女友照料生活
台灣演員朱軒洋曾因打球導致十字韌帶斷裂，動手術後花了半年以上復健，同居的網紅女友Cindy不但協助打理生活起居，更陪同上診所復健，行動不便時還一肩扛起攙扶朱軒洋的責任，協助朱軒洋處理在診所內一切雜務，可謂用情至深。
正因離婚對現代人來說越來越普遍，民眾對於明星、藝人之間感情的分分合合更是司空見慣，因此能夠在伴侶生病期間還不離不棄，並且用情至深的案例，如今看起來更加難能可貴。
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