許孟哲投奔炎亞綸旗下！傳約滿前醞釀跳槽動作頻頻 前東家回應了
藝人炎亞綸去年6月被網紅耀樂控訴，偷拍未成年性愛影片，官司纏身。不少人擔心他旗下的藝人李玉璽、豆花妹（蔡黃汝）會受到影響，所幸兩人仍正常演藝工作。隨著炎亞綸逐漸復出，今（4）日又宣布喜訊，他的經紀公司晴空鳥簽下江宏傑、許孟哲2位國手。不過，許孟哲傳出早已醞釀跳槽動作，惹得前東家不高興，對此，前經紀公司星恆娛樂否認傳聞。
記者薛羽彤、詹鎰睿／台北報導
炎亞綸的公司喜迎兩大國手江宏傑、許孟哲正式加盟，江宏傑昔日世界桌球單打排名為47名，許孟哲則曾代表台灣參與冰球比賽。有趣的是，許孟哲加入後成為蔡黃汝的「小師弟」，他們一起主持節目《飢餓遊戲》，以圈內輩分而言，許孟哲算是蔡黃汝的前輩，許孟哲說：「我也當過主持菜鳥，能體會有前輩照顧是一件幸福的事，聽到蔡黃汝說，有感受到我在節目中照顧就放心了，表示平常的照顧沒有白費。」但他話鋒一轉，直喊：「既然現在蔡黃汝變成師姐了，想必對師弟的照顧應該一定不會少吧？」自嘲有師弟這樣威脅師姐的嗎。
據《鏡週刊》報導，許孟哲加入炎亞綸的晴空鳥，傳出和前經紀人約滿前，有公視的戲劇邀約，但請他去試鏡多次都沒下文，據劇組透露，他已於去年底在炎亞綸經紀公司帶領下前往試鏡，此舉引起前經紀人抱怨。對此，《NOWnews今日新聞》詢問許孟哲前經紀公司星恆娛樂，對方表示「雙方的合約是在農曆年前滿的。」同時也反駁周刊試鏡傳聞，強調並無發生過頗有微詞、不歡而散的事情。
而江宏傑離開華研後投奔炎亞綸旗下，透露自己已有安排表演課，希望有機會在合適的戲劇作品接受挑戰，他說：「曾拍一部戲，雖只是客串，但第一次演戲非常興奮，也因此投入在角色裡，很喜歡。」
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