廣達林百里現身談AI 預估將掀起醫療領域大革命、看好5G智慧發展
輝達執行長黃仁勳日前曾在演講中斷言「生命科學才是未來」，而廣達董事長林百里今（4）日出席2024生策年會，以生策會副會長身分致詞也指出，自己發現隨著「AI人工智慧」技術興起，將進一步對全球醫療領域發展，帶來一波巨大革命，目前學術界、醫療體系和IT產業都在許多應用領域開始跨界合作，並看好可望為人類社會帶來更好的未來。
記者魏妤庭／台北報導
林百里以生策會副會長身分出席致詞，針對近來熱門關鍵字AI科技發表想法，他預估AI科技不僅將帶來最新一波技術革命，更具有改變醫療領域的巨大潛力，成為大健康產業的革命性解決方案。而所有專家將是這場變革的引領者，結合資通訊產業進行跨界合作，利用AI力量在科技領域解決實際的醫療問題，為所有人創造一個更智慧、健康、公平的未來。
同時，林百里也向現場來賓介紹多位與會科技大老，包含華碩董事長施崇棠、技嘉科技董事長葉培城，他笑說，施崇棠是自己的老同學，不只獲得世界衛生組織認可，也是國際公認的傑出企業家，更是一名知名的思想家、夢想家，他有許多偉大的夢想都讓人嚮往。不僅如此，華碩在施崇棠的盡心領導之下，將整個品牌成功打造完備，立足台灣、放眼全球，成為台灣之光。
而林百里提到葉培城則說，技嘉科技產品包含主機板、顯示卡、AI電腦，經過30多年，業務遍及全球87個國家，去年達成令人矚目羨慕的成績，在AI領域提供非常多的解決方案。今日的生策會則將由施、葉二人的寶貴經驗，展開應變、迎變、創新的探討之旅。
此外，會後林百里接受媒體採訪，提到對AI伺服器的看法，持樂觀態度，並表示今年AI伺服器出貨很棒，最近忙著趕出貨，希望CoWos產能之後能夠緩解。至於市況是否回溫則正在觀察，但問題不大，希望很快就看到有所改善，強調看好5G智慧醫療領域長期發展。