桃機南跑道凌晨開放！11點後航運尖峰、陸續遞延　將加大流量管制

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桃機表示，南跑道經過近年使用，排定年度歲修計畫，自2023年11月起、12月、2024年1月、2月均邀集航空公司代表聯席會、航空公司業者、飛航管制單位、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至5日實施。機場公司亦於2月21日發布飛航公告（NOTAM），告知往來桃園機場之各航空公司，使航空公司儘早於飛航計畫中預為因應。
桃機指出，今天上午8點30分召開應變會議，交通部常務次長林國顯、民航局長何淑萍至現場督導協助；後續機場公司亦召集航空公司於10點舉行初步檢討及因應會議，討論未來精進相關作為，務必將對航班影響程度降至最低。
桃機提到，昨天因受單跑道運作影響，航班陸續出現不同程度的延誤情形，其中有12班（10班客機、2班貨機）於本區轉降其他機場，後續陸續返回本場。機場公司昨天下午起亦與飛航服務總台同步因應，航班於今天凌晨陸續恢復正常。
昨天桃機航班總量是698架航班，其中有53%航班準點起降，其他47%航班受影響，其中11%的班機延誤30至60分鐘、12%航班延誤1至2小時、10%的班次延誤2小時以上。
桃機說，今天共計有647架次，整體較昨日698架次為低，清晨抵達早班機（長程航班）營運正常，上午11點後進入航運尖峰，之後由於單跑道每小時起降容量為30架次，陸續會有航班遞延情形產生，飛航服務總台除採行到場航班加大流量管制措施，將視實際運作情況調整相關管制作為。
桃機提到，將同步檢討南跑道施工工序，總計施工區域16處，全長約1,800公尺，另也包含部分滑行道及燈光設施，預計提早於今晚24點完成，之後即可開放雙跑道營運，恢復正常起降；另媒體報導BR217延誤13小時起飛，初步了解主因是機務二次維修及後續油料不足所致的特殊個案。