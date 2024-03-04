新制勞退分紅來了！1272萬戶勞工注意 收益分配4查詢法一文看懂
勞動基金投資大豐收，勞動部勞工保險局今（4）日表示，2023年新制勞退基金運用收益為4,785億6,326萬餘元，創下歷史新高，分紅創新高，參與收益分配的退休金個人專戶約1,272萬戶，其中50.4%勞工（641萬戶）分配金額超過2萬元，25.1%勞工（319萬戶）分配金額超過5萬元，平均勞工獲配約3.76萬元，勞保局已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶。
記者林莞茜／綜合報導
勞保局指出，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配，今日起即可使用以下四種方式查詢個人專戶分配到的收益金額：
一、行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證
使用勞保局提供的行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證到勞保局e化服務系統查詢。
二、勞動保障卡
3月5日起，可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行這5家銀行的勞動保障卡至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。
三、郵政金融卡
持卡人持須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書，並攜帶身分證、儲金簿、原留印鑑及金融卡（含晶片金融卡或VISA金融卡）到各地郵局申請郵政金融卡查詢勞保局資料服務，完成申請手續3個工作天後，即可到郵局自動櫃員機查詢、列印最近6筆個人專戶明細及累計提繳金額、累計運用收益金額。
四、勞保局辦事處
親自前往勞保局各地辦事處，臨櫃查詢個人專戶分配到的收益金額，並攜帶國民身分證正本或其他附照片之身分證件正本（如駕照、健保卡、護照、居留證），勞保局人員將列印勞工退休金個人專戶資料。