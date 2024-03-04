周春米率團赴日與日商連簽三場合作備忘錄

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在台日合作備忘錄簽訂記者會中，周春米與倉冷株式會社松本英丈部長簽署合作備忘錄，共同為屏東物產進軍日本市場開啟合作之路。周縣長向在場的日本企業推介了屏東的農產好物，並表示屏東的農產在台灣是數一數二的，有許多優秀勤奮的農民和青農二代推出優質產品。她強調縣府積極協助拓展不同通路，希望能把更多屏東好物介紹給全世界，實現共同繁榮。
倉冷株式會社成立於昭和27年，以冷凍食品進出口為主，生鮮佔一部份。松本部長對於屏東物產給予高度評價，表示該公司與台灣有50多年的貿易往來。此次進口的農產品中，有屏東夜市常見的香腸、鳳梨乾、芒果乾等，將屏東的日常生活飲食帶給日本人，期望加深台日友好。
同時，台灣農畜產公司和朋泉生產合作社也在周春米等見證下，分別與日本倉冷公司、日本株式会社Rush、全農企業社簽署合作備忘錄。台畜為台灣老字號肉品加工大廠，以最高規格把關食安，為台灣少數獲得輸日資格的肉品加工廠，品質備受肯定。副總經理吳輝瑤代表台畜與倉冷公司簽署合作備忘錄，未來台畜的畜產品輸入日本時，九州地區的販賣代理將由日本倉冷公司(CRALAY株式會社)代理販售。
朋泉生產合作社理事主席盧旺昇與日本株式会社Rush代表取締役社長笹尾一郎、全農企業社駐日業務代表笹子秀憲，共同為屏東芒果在日本市場的拓銷進行合作。農業處表示，屏東愛文芒果果肉香甜、色澤紅潤，深受日本消費者歡迎，而新鮮芒果加工處理的果乾更是最佳的伴手禮，必將帶來新商機。