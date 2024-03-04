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新加坡買斷泰勒絲東南亞演出沒關係！BLACKPINK泰國籍Lisa飛去看

▲BLACKPINK泰國籍成員Lisa（右）飛去新加坡朝聖泰勒絲（Taylor Swift）2024「時代巡迴演唱會」。（圖／Lisa IG）
▲BLACKPINK泰國籍成員Lisa（右）飛去新加坡朝聖泰勒絲（Taylor Swift）2024「時代巡迴演唱會」。（圖／Lisa IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）2024「時代巡迴演唱會」於3月2日至4日、7日至9日在新加坡國家體育場開唱6場，外傳新加坡出300萬美金（約台幣9465萬元）買斷東南亞獨家主辦權，使得周邊國家泰國、菲律賓、印尼政府十分氣憤；但這不影響各國歌迷追星，BLACKPINK泰國籍成員Lisa昨（3）日飛到新加坡欣賞天后演出，同時曬出後台跟泰勒絲的合照。

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▲▼Lisa開心欣賞泰勒絲的新加坡演唱會，發數張照片、限時動態表達喜悅。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa開心欣賞泰勒絲的新加坡演唱會，發數張照片、限時動態表達喜悅。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa開心欣賞泰勒絲的新加坡演唱會，發數張照片、限時動態表達喜悅。（圖／Lisa IG）
 
根據外媒報導，新加坡為了搶下泰勒絲「東南亞演唱會獨家主辦權」，出價300萬美元買斷，讓泰勒絲僅能在星國開唱，而這6場的新加坡演出，粗估將為當地帶來高達117億台幣的觀光效益，菲律賓、泰國和印尼對此十分不滿，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）曾受訪表示：「如果我早知道這一點，我會把泰勒絲演唱會帶來泰國！」更指新加坡政府的算盤打得精明，自己也想知道泰勒絲點頭的原因。

既然泰勒絲東南亞只在新加坡開唱，周邊國家的歌迷只能飛往當地追星，泰國籍Lisa亦是如此，她在IG曬出欣賞泰勒絲演唱會的照片，寫下：「在『時代巡迴演唱會』上玩得好開心！好驚人的表演！」同時曬出在後台與女神的合照，更興奮連發3則限時動態，表達對泰勒絲的喜愛。

▲Lisa（右二）到後台見泰勒絲（中），留影紀念。（圖／Lisa IG）
▲Lisa（右二）到後台見泰勒絲（中），合影留念。（圖／Lisa IG）
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