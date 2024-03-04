力積電赴印度設廠有內幕　董座黃崇仁爆料：總統蔡英文叫我去

我是廣告 請繼續往下閱讀
力積電今日舉辦媒體餐敘，被問及此事，黃崇仁表示，因印度有這方面需求，希望台灣去幫忙設廠，但印度與別的國家不同，希望自己建廠，所以力積電只負責技轉，協助印度建廠。
同時，黃崇仁透露印度建廠是總統蔡英文要他們去。他說，去年小英總統要大家去印度，之前都沒有人要去，大家都推託，大廠說他們太忙不可能，所以總統蔡英文就對他說「那黃崇仁你就去吧，那我沒辦法，就是受到委託。」並提到印度政府此次批准3個案子，第一個是力積電印度廠，第二個是美光，因為美光CEO是印度人，第三個是封裝的案子，詳細情況不太了解。
黃崇仁表示，此次協助印度蓋廠，印度政府就出資7成，但印度政府希望有一家比較有實力的公司來做這件事，如果2/6前不決定，這筆預算就沒了。所以希望力積電在那之前決定好，印度總理秘書長還親自打電話詢問力積電的意願，但沒想到印度總理會決定親自去動土。
此外，黃崇仁指出，台灣與印度表現上有交情，但部長級沒有打交道，所以這次過去，是台灣第一次可以跟印度大官打交道，力積電做是拋磚引玉。台灣當然很多公司想去，但印度與中國條件不同，如果茫然去做會吃很多虧。而這次經驗也讓他學習如何與印度政府打交道，儘管台商在印度沒有在中國方便，但印度用各種方法保護產業，印度與中國不同，政府會全力支持，而不會像在中國，開了一間公司，發生馬上有一堆同樣的公司創立形成競爭的情況。
至於是否擔心技術外流問題，黃崇仁則認為，台灣競爭力還是最強，台灣成本最低，不論日本或是印度建廠都需要基礎建設，但台灣不需要。而且也因為台灣最有競爭力，所以不怕給技術。此外，日本建廠光是土建成本就是台灣銅鑼廠的4倍，只是未來全球半導體產業的情況，將會呈現美國、台日韓、中國各佔一方的情勢，而中國現在的策略就是全力扶植自己的產業，但美中對抗不只是不用中國的東西，甚至讓廠商搬出中國，就有很多廠商回來台灣，對台灣來說都是利多。