日本男罹罕病失明！「待台灣1年」竟逆轉人生　節目組見奇蹟驚呆

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「貝賽特氏症」是一種罕見的免疫系統的微血管全身性血管炎，會造成身體各種潰瘍及眼睛視覺問題，在中緯度地區有較高的病發率，如土耳其一帶，但日本發生率較其他國家來得高，20至40歲的青壯年人較易發病。
片桐先生歷經失明後，42歲時因朋友幫忙介紹台灣醫師，他便毅然決然地辭職，隻身來到台灣求醫，並開始吃中藥治療病情，「我抱著最後的一絲希望到了台灣」。片桐先生提到，醫師在小碗中調配了好多藥方，雖然一靠近聞到味道就想吐，但他仍每天準時服用，沒想到6、7個月過去，眼前的白翳竟然慢慢變淡了，甚至1年後就已幾乎完全康復。
雖然療程僅花1年就結束，但片桐先生仍在台灣生活了11年，最後才因簽證關係返回日本，之後為了尋找自己想做的事，開始化身為背包客環遊世界。片桐先生在旅途中，和HIROMI小姐在緬甸結識，HIROMI就這樣帶著片桐先生四處遊遍緬甸，由於她過去曾在日本大使館學過日文，對日本文化非常感興趣，因此也希望片桐先生能當她在日本留學時的保證人和寄宿家庭。
片桐先生除了一口答應擔任保證人，更幫助HIROMI找到寄宿家庭、日本語學校及打工地點，「所以我就像她在日本的爸爸一樣」。HIROMI在日本生活9年後，決定回到緬甸買地開設咖啡廳，並將地點選在片桐先生最喜歡的城市彬烏倫縣，希望片桐先生能來幫助她一臂之力，這也算是對他的一種報恩方式。
片桐先生當時已年過60歲，下半輩子也有年金可以領，因此就隨HIROMI到緬甸，在彬烏倫縣過著愜意的養老生活，並在HIROMI經營的其中一間飯店房間內住下，身體狀況好時也會到咖啡廳幫忙，片桐先生直呼：「我覺得可以在這裡度過餘生，葬身此地也無所謂。」
影片曝光後，引來不少台灣人討論，網友們紛紛認為，「我已經聽過太多中醫神奇的事蹟了」、「可能是靜養的關係，壓力大幅減少至0，再加上遇到能力很強的中醫，台灣人可能也對他很好（80年代社會也比較單純），幫他安排好生活起居，讓他放鬆心情靜養，畢竟當時他都看不到東西」、「看到片桐先生的經歷想起前陣子在網路上看到的一句話『離職治百病』，我自己也是在辭去工作後放鬆了幾個月，過去多年纏身的毛病好了一大半」。