捷順交通停駛欠薪　法扶協助提勞動訴訟

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農曆年前，捷順交通允諾收到交通局補貼款，就會給付駕駛12月份和1月份薪資讓駕駛好過年，不料，交通局先後撥款1109萬餘元，資方全挪為他用，原本2月14日也要開姶給付的分期資遣費也跳票，駕駛2月23日申請勞資調解，資方缺席，而捷順在雲林和阿里山經營的客運也發生同樣的事。
為了追討薪資，勞工局聯繫法律扶助基金會協助，法扶特別以專案方式，今在市府召開說明會，由執行秘書張維真、律師陳佳俊、張巧旻親自向勞工說明勞動訴訟程序並當場收件，審查駕駛是否符合申請法扶的資格，有35位駕駛和行政人員出席，勞工局勞資關係科長施淑珠、市議員張芬郁服處人員也在場全程協助。
市議員張芬郁表示，持續關注捷順駕駛欠薪案件，已委請勞工局設立單一窗口協助，法扶能出面對駕駛幫助甚大，希望程序快速進行，也會繼續要求交通局提擬對策，針對補助款核撥時如何兼顧駕駛權益，畢竟沒有駕駛就沒有公車，四方、捷順案例不能再發生。
勞資關係科長施淑珠表示，資方倒閉歇業拒給付薪資，可以啟動勞動部勞工保險局工資墊償，但勞方必須檢附支付命付或民事判決等債權證明文件才能申請，因此聯繫法扶出面協助相關法律程序，這也是勞工局第一次和法扶以專案方式集體協助勞工。
律師張巧旻表示，勞動部專案提供勞工法律協助，但勞方須符合月薪低於6萬5千元及總資產低於300萬元，所以先受理收案審查，若條件符合即會協助提起訴訟，勞動專案繳納的裁判費只要先繳1/3，以欠薪10萬元為例，只要先繳333元，其餘2/3暫免徵收，待判決確定後再由敗訴的一方負擔，對勞工較為有利。
詹姓駕駛表示，為提供資力審查文件，近日大家請假跑國稅局、戶政事務所申請財產證明和戶籍資料，今再請假來書面送件，若審查通過還要等候訴訟開庭，雖然各方都很幫忙，但繁瑣作業和時間拉長感到吃不消，喊話董事長郭修祥可以出面解決。
林姓駕駛則怒批市府沒有負起監督責任，他們雖然是捷順的員工，但領的是市府的補助款，如果補助款可以直接給駕駛，今不會發生這樣的事。