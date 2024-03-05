家長不能不知道「尿布不適症」！七種問題一次看

觀察寶寶抓扯尿布、或是脫下後不願再穿上的行為，很多家長會以為只是調皮或是正在探索，但更多時候其實是因為尿布材質不適合寶寶，或是腰圍鬆緊帶讓他們感到不適，又或者是吸水面材質不夠柔軟等等。這時候爸媽除了觀察寶寶的動作，也可以觀察腰跟腿圍是否有勒痕，來分辨版型過緊、尺寸太小等問題，因為這些「尿布不適症」所衍生而來的問題，除了寶寶的哭泣、皮膚紅疹，嚴重還會有睡眠以及情緒問題。
根據美國著名醫師艾瑞克森（Erik H. Erikson）心理社會發展理論，嬰兒期是嬰幼兒情緒發展過程中最基本的階段，在這個階段的寶寶會透過行為表達需求，例如肚子餓或感到不適時會躁動哭鬧，此時如果可以得到家長的關愛並解決問題，就可以成功建立信任，讓寶寶感到安心。因此，如果寶寶出現上述「尿布不適症」時，除了哭鬧會導致爸媽更難照顧，也會因為寶寶情緒不佳，進而影響食慾或睡眠品質，甚至心理信任感發展。因此，觀察寶寶穿著尿布的各種小跡象，替他們挑選一款柔軟舒適的尿布，也就格外重要了！
NOWnews觀察網友貼文討論，提及材質舒適柔軟的尿布，都會提到「好奇小森林紙尿褲」，因為它的表層是1.2D極細纖維，相當親膚，可以減少尿布不適症的產生，此外，好奇小森林褲型尿布獨特的雲抱腰圍設計，也充分解決腰圍勒痕問題，長達十二小時睡過夜的吸收力，也能幫助寶寶安心入睡；臨床實驗證實透氣度有助預防尿布疹，解決紅屁屁問題。
品牌也大手筆邀請家長們親自試用，即將在3月11日中午12:00起，透過好奇LINE官方帳號開放一萬份正貨尿布供爸媽們申請，只要符合相關資格即可獲得，不須抽籤；如果想預防寶寶有「尿布不適症」的跡象，爸媽們不妨把握這次機會申請體驗，替寶寶找尋最適合的尿布，幫助孩子安心成長，育兒也能事半功倍！
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