活青蛙「體內長出蘑菇」！科學家震撼：全球首例 34秒片驚呆萬人
印度一支生物科學研究團隊2023年6月在卡納塔克邦某處池塘進行生物觀察，沒想到竟發現一隻金背蛙（Golden-backed frog）從體內長出一朵蘑菇，這是人類首見的發現，他們也於2024年1月在《爬蟲類與兩棲類》期刊上發表相關論文，引起各界熱議，相關新聞34秒影片曝光後，超過6萬人前來朝聖觀賞。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《CNN》報導，該支印度生物科學研究團隊今年1月在《爬蟲類與兩棲類》期刊上發表相關論文，其中世界基金會河流與溼地專家洛西特（Lohit YT）提到，一隻金背蛙背部左側居然長出一朵蘑菇，且無論金背蛙如何跳躍、移動，蘑菇都不會脫落或改變位置，可惜最終研究團隊沒有捕捉該隻金背蛙，因此至今仍不清楚蘑菇生成的原因，也無法確認金背蛙現在的狀態。
另一名真菌學家則指出，該朵蘑菇為傘菌目小菇科小菇屬，過去被認為是一種腐生真菌，主要生長在腐爛的木頭上，也可稱為大自然的分解者。2023年一項研究發現，這類真菌可以和活著的植物或樹木產生共生關係，但在動物體上出現還是第一次看見。但也有科學家推測，可能是一小塊樹木碎片卡在金背蛙皮膚內。
美國康乃爾大學獸醫學院博士艾麗莎（Alyssa Wetterau Kaganer）表示，若青蛙的身體狀態良好，就能承受真菌在皮膚上輕微定殖，且不會危害健康。但若蘑菇在青蛙皮膚上大片生長或深入體內，就可能造成青蛙行為改變、表皮潰瘍或腫瘤樣結節，更嚴重甚至會造成死亡。