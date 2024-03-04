桃園機場歲修被譙翻！發公告時「早就訂完票」　專家曝塞機原因

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盧衍良說明，機場跑道由於長期承受飛機降落的重量，為了確保鋪面強度與品質，因此每隔一段時間就必須進行整修。整修的工法依需求不同，有「剛性舖面」如混凝土、「柔性舖面」如瀝青，有些機場會採夜間分段施工，保持跑道的可用性。
🟡機場跑道維修一定會導致延誤嗎？
盧衍良指出，機場跑道的維修是否會造成延誤，要看其工項內容，大面積長時間的維護工程，造成的影響也會較顯著。
🟡桃園機場跑道維修有更好的處理方式？
盧衍良表示，基於「航機安全隔離」的必要性，概念上每2分鐘可以放行一架飛機起降，因此單一跑道每小時最多能夠操作的起降架次約30架，一旦在特定時間帶內要起降的航機數量，多於跑道所能操作的數量，就可能產生壅塞。
現實層面上，雖然桃園機場在2月21日已經發出飛航公告，但由於旅客購票可能早在半年，甚至更久前就完成，加上航空公司國際航班都有「起降時間帶」的問題，因此能夠調整的空間非常有限。
此外，飛航管制人員中，不管是處理航機「離到場管制」的近場台，或是處理「機場地面滑行與起降」的塔台，航管員基於飛安考量，飛機之間必須有足夠隔離，一旦在空中待命飛機數量變多，航管作業的壓力也會變大，此時除了要讓飛機依序落地，還要兼顧放行地面航機起飛，其實整體工作相當辛苦，應給予肯定。
同樣的，在空待命的飛航組員，需監控所剩油量，一旦可能低於法定標準，就要實施「轉降」，而地面等待起飛的航機駕駛，也必須確保所剩油量合於標準，所以昨天有不少航機選擇回到機坪重新加油，總結來說，由於相關壅塞成因並非單一環節所能克服，建議未來此類施工，可以仿效國外做法，更早發出公告，並協調各公司調整航班時刻，紓解單一時間內大量航機起降的雍塞。
塞機事件發生後，有些民眾討論桃園機場若有「第三跑道」是否能規避本次問題，盧衍良認為「當然多一條跑道，對作業來說一定會有更多的彈性空間，但是否就可以完全避免延誤，這需要更多的資訊才可以評斷」。
最後盧衍良強調，本次延誤事件，不論是天上飛行的飛航組員，或是掌管航機飛行安全隔離的飛航管制員，都盡力在維護確保安全，因此航機必須配合指示在空待命，並視必要性決定是否轉降，而飛航管制員也已盡力在兼顧安全隔離的條件下，盡量讓航機加速起降作業，甚至地面忙著處理旅客事宜的航空公司人員，他們的辛苦必須得到肯定。