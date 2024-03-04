搶攻「億」級客戶！一銀引進高端禮賓秘書　獲准續辦財管2.0

一銀指出，自開辦高資產財管業務以來，結合行內授信、投資、稅務及信託等專家團隊，並與會計師、律師事務所等外部專業機構合作，將服務範疇擴大至協助客戶財富傳承、風險管理與接班規劃等。此外，鑑於金融科技與智能化財管為未來銀行發展之趨勢，現正導入私人銀行系統，期望透過系統管理，加強法令遵循、強化投資組合風險管理、滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化，提供高資產客戶全方位而健全的服務模式。
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為搶攻「億」級客戶，一銀除不定期推出專屬高資產客戶的商品外，也依照客戶需求量身訂做資產配置規劃，完成客戶長期理財投資或傳承的目標，特別引進高端禮賓秘書、提供高資產客戶全年無休的私人禮賓秘書，服務層面涵蓋客戶「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，深化客戶關係經營的同時又能提升服務精緻度。
一銀並強調，在兼顧客戶權益、業務效益及風險控管的前提下，持續聚焦多元金融商品的創新，並搭配數位科技運用滿足客戶即時需求，提供優質服務體驗，未來將持續透過對客戶投資資產規模成長、資產投報率及客戶滿意度等指標，落實「以客戶為中心」的核心價值文化，引導財管團隊專注於客戶的權益與長期關係的經營，致力提供高資產客戶「國際級私銀服務」。