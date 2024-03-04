特企／全球人壽提醒女性善用多元化保障　為自己建構一個安心城堡

青春時代的清新光采：傷害險、投資型保險、美元利變壽險，為成長打底
學生時代對生活充滿好奇，總想去外面看看更寬廣的世界，勇於挑戰的自信和發自內心的微笑，讓這個階段的妳煥發清新光采。
這個階段重點在建立基本保障，若預算有限，可優先規劃「傷害險」和兼顧投資與保障的「投資型壽險」，以相對低的保費獲得較高的保障；而「投資型年金險」，則可憑藉年輕人豐富的時間資本，透過投資標的之績效累積資產，儲備第一桶圓夢金。若有海外留學計劃，可優先選擇「美元利率變動型壽險」，此類保單具有相對較高預定利率的優勢，特別適合長期教育基金的累積，同時，藉由「宣告利率」的機制，在保單價值準備金的增長上，相對於非利率變動型或新台幣商品更有感。
職場女性的活躍光采：醫療險、長照險、利率變動型壽險，為幸福加固
行政院《2024年性別圖像》顯示，台灣性別平等程度已經連續多年蟬聯亞洲第1，這是身為台灣女性的幸福，讓台灣女性能為自己保留更多選擇權，職場的挑戰反而為妳增添容光煥發的能量。
如果妳選擇單身或不生小孩，那就要優先考慮醫療險及長照險，未來的日子還很長，用保障好好愛自己，即便生病也能獲得有品質的照顧與依靠。或者妳也可以自己掌握人生的節奏，先拚事業，過幾年再生孩子，那麼除了要有充足的醫療、長照險以外，壽險商品也是基本配備。
如果妳是職場女性，又同時具有「媽媽」身分，那麼別忘了善用數位科技幫妳分憂解勞，也要和家人協調分擔家務，可別一個人扛下所有責任。但無論是否選擇生育，國人退休準備都普遍不足，再加上少子化、高齡化和通膨風險，都有可能讓退休時的資金缺口加大，因此退休保障商品一定要及早準備，例如「利率變動型壽險」除可做為家庭保障外，準備退休時亦可選擇轉換為年金險，創造穩健金流，安享退休。
全職媽媽的溫柔光采：醫療險、長照險、利率變動型壽險，是安心支柱
全職媽媽其實超級累，幸好優點是有更多親子相處的時間。但不管是「職場媽媽」還是「全職媽媽」，愛孩子的心都是一樣的，每天都能陪伴心愛的家人，讓妳由內而外散發溫柔光采。
媽媽最關心的就是家人的健康和孩子的教育，但通常只記得幫家人準備醫療險和孩子的教育金，卻忽略自己的醫療規劃，和自己的夢想準備金。
捨不得麻煩孩子的媽媽，若未來面臨照護需求時希望獲得較好的照顧品質，就要趁早規劃長照險，且越年輕投保，保費相對便宜，同時也能避免因體況不佳而無法投保。另外，也可規劃「利率變動型壽險」將手頭的資金以整筆或短期方式繳納，透過宣告利率達成累積資產的效益，可做為家庭保障亦可轉為年金，獲取穩定的退休金流，從容享受樂齡生活。
給每一位閃閃發光的女性：癌症險是終生防護
據衛福部統計，癌症連續41年蟬聯國人十大死因之首，而台灣女性罹癌年齡也有逐漸年輕化的趨勢，因此，提早規劃癌症險有助於萬一罹癌後所需的高額治療支出。全球人壽建議，在癌症險的規劃上建議以「一次給付型癌症險」搭配「多次給付型癌症險」；在確定罹癌後，「一次給付型癌症險」可以拿到一筆理賠金彈性運用在癌症醫療支出，「多次給付型癌症險」可做為長期治療、復發或移轉時龐大治療費用的經濟後盾。
全球人壽提醒每一位閃耀的女性，善用多元化的保障方式，就能為自己建構一個安心城堡，愛別人，也要記得愛自己，全球人壽一路挺妳到底，因為愛，責任在。
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