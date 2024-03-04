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丹丹漢堡宣布漲價！3/8菜單「價格變化」一次看　饕客仍讚：佛心

▲速食店南霸天「丹丹漢堡」宣布將於本週五（3/8）進行售價調整，有8種定食餐調漲5元，並有5種套餐改成新組合。（圖／丹丹漢堡安平店臉書）
▲速食店南霸天「丹丹漢堡」宣布將於本週五（3/8）進行售價調整，有8種定食餐調漲5元，並有5種套餐改成新組合。（圖／丹丹漢堡安平店臉書）

記者潘毅／綜合報導

速食店南霸天「丹丹漢堡」宣布將於本週五（3/8）進行售價調整，其中有8種定食餐調漲5元，並有5種套餐改成新組合，不過豪爽餐部分，則大多調降1至3元不等，完整「價格變動」曝光，仍有饕客大讚「好佛心！」

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丹丹漢堡宣布，為了因應因基本工資、原物料、食安檢驗及各項營運費用持續攀升，為維護餐點和服務品質，店內將於3月8日起進行價格調整。

▲速食店南霸天「丹丹漢堡」宣布將於本週五（3/8）進行售價調整，也有部分品項降價。（圖／取自丹丹漢堡臉書）
▲速食店南霸天「丹丹漢堡」宣布將於本週五（3/8）進行售價調整，也有部分品項降價。（圖／取自丹丹漢堡臉書）
【精選定食餐】平均調幅約2.76％
「1套降價」11號餐降2元為107元。
「5套新組合」2號餐97元、3號餐97元、8號餐114元、13號餐82元、14號餐99元。
「8套調升5元」1號餐104元、4號餐104元、5號餐99元、6號餐103元、7號餐107元、9號餐114元、10號餐108元、12號餐94元 。


【早安特惠餐調升2元】
早1早2：54元、早3早4：50元、早5早6：43元。

【大碗豪爽餐（主餐＋配餐）】平均調幅約降2.0％
「7套降價」豪配餐(3套)降1元為117元、爽配餐(4套)降3元為105元。

【美味單點】
「全部飲料調升3元」
「11項單點價格不變」鮮酥雞肉焿39、無骨雞塊9入78、5入47、鮮蔬可樂餅蛋堡39、燒肉鮮蔬吉司蛋堡39、火腿蛋三明治28、肉鬆蛋三明治28、紅醬波浪薯41、麻糬棒29、地瓜薯條28、超長熱狗27。
「1項單點降價」排骨酥肉焿麵降1元為68元。
「11項單點調升2~3元」赤肉麵線焿39、五穀瘦肉粥39、玉米濃湯26、麻辣麵線焿45、黃金鮮酥雞47、脆皮炸雞(腿、塊)48、鮮脆雞腿堡66、香檸吉司豬排堡59、烤醬雞堡47、香酥米糕33、豬肉可樂餅31。

▲丹丹漢堡對許多異地遊子來說，是屬於南部孩子的家鄉味，在地人激推必點「這一味」。（圖／民眾提供）
▲丹丹漢堡對許多異地遊子來說，是屬於南部孩子的家鄉味。（圖／民眾提供）
丹丹漢堡價格變化曝光後，也讓不少饕客感慨「丹丹越來越不便宜了」、「荷包又要縮水了」，但也有部分人認為「這樣還是好便宜，太佛」、「還是很便宜，其他速食店一餐都要兩張紅色起跳了」。

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