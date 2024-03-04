特企／ELLE ACTIVE快閃店隆重登台　春夏法式風尚穿搭新提案！

漫步塞納河畔 ELLE ACTIVE快閃法式風尚店櫃3/1登陸新光三越A11
ELLE ACTIVE推出輕運動服飾作為主打，融合休閒和時尚的生活方式，希望透過這些舒適自在的穿搭單品，鼓勵人們無拘無束地展現具個人魅力的輕運動風格。ELLE ACTIVE不僅是一個服飾品牌，更是ELLE巴黎式生活哲學的體現，以輕盈休閒的運動裝扮，不過分包裝、自然流露出時髦率性的態度，享受更積極、活躍的「ACTIVE生活」。
ELLE ACTIVE快閃店櫃風格延續了品牌視覺，以白色和灰色為基調，線條設計靈感源自於體育場地常見的白色線條，巧妙地勾勒出巴黎鐵塔的輪廓，形狀恰似ACTIVE的「A」字母，與ELLE ACTIVE的品牌標誌相呼應，打造出獨特而現代感十足的櫃位風格。ELLE ACTIVE所選用的藍色主調，融入塞納河的意象，不僅象徵著巴黎的城市活力，更是對巴黎生活方式和水域文化的致敬。
「全民表妹」李雅英親現身 身穿首波主打的率性LOGO大學T搭配甜美短裙為品牌開幕應援！
快閃開幕當天，「全民表妹」李雅英作為ELLE ACTIVE的品牌大使親現身店櫃擔任一日店長，身穿率性LOGO大學T搭配甜美短裙，展現輕盈、活躍的動感魅力，李雅英表示：“巴黎不僅是時尚的代名詞，更是每個女孩的夢想，我非常喜歡巴黎式的生活風格，自在隨興卻能展現自己的態度。ELLE ACTIVE不僅穿起來很舒適，更可以表現率性與時尚兼具的個人魅力，也是我私底下很喜歡的穿搭風格。”歡慶ELLE ACTIVE正式登台，品牌大使李雅英攜手Leopard Girls電豹女隊友艾融與草莓精彩應援熱舞，熱烈宣告ELLE ACTIVE店櫃即日起於新光三越A11 3樓快閃開幕。
#LIVETHEMOMENT 感受當下 ELLE ACTIVE融入巴黎式生活哲學 自然流露率性時髦
ELLE ACTIVE延續品牌基因，將法式哲學融入時尚輕運動領域，推出運動休閒服飾。設計剪裁以時尚、舒適和自在活動為主要考量，打造輕盈休閒的運動裝扮，精選柔軟的棉質內裡和吸濕排汗紗布料，兼具親膚性和實穿性。包括經典百搭的大學T恤、必備的流行Oversize及短版T恤，以及高機能抗UV防風防曬外套，輕鬆打造時髦率性的ACTIVE STYLE。同時，逗點符號呼應品牌精神#LIVE THE MOMENT，提醒人們在忙碌的生活中用心感受「每個當下的美好」。
另外ELLE ACTIVE搶先推出「BE PARIS」膠囊系列，呼應2024年夏季，巴黎將蛻變成一顆全球矚目的璀璨之星，成為活力與卓越追求的象徵，吸引著所有熱愛運動與生活的人們。「BE PARIS」膠囊系列融合法式休閒、運動元素並呼應團隊精神，以優雅、時尚、充滿活力的形象重新詮釋經典俱樂部運動風格。色彩搭配以經典紅藍白為主調，並加入淺藍和網球綠作為點綴。ELLE LOGO也進行了創新的演繹，呈現出一種彷彿運動圖像代碼般的符號化視覺風格。「BE PARIS」象徵著我們融入這座城市的精神，感受並成為TEAM PARIS的一份子。
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- 時間：4月4日
- 地點：台北 美麗華百樂園 漾館 3F
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