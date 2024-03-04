轟交通部座談會根本是過水！「微罪不記點」無共識 民團揚言抗爭
為改善行人地獄臭名，違規記點新制去（2023）年6月30日上路後，引發職業駕駛、路權團體不滿，交通部今（4）日上午邀集12個民團，召開「微罪不檢舉、不記點」、「逕行舉發和檢舉不記點」座談會，然雙方仍未達共識，認為座談會只是過水，喊話若交通部執意推動「微罪與民眾不記點」修法方向，將繼續抗爭，將在3月中或4月群起發動抗爭。
記者林莞茜／綜合報導
其中「行人零死亡推動聯盟」理事長陳愷寧到場與會，會後受訪時表示，相關團體都認同道路工程設計應改善，但在民眾檢舉的修法、檢討方向，包括違規記點、限縮檢舉，以及人行道、穿越道及併排臨時停車等樣態是否記點未達共識，確定週四會將法案送交院會討論，讓她怒轟座談會「根本是過水會議」，因為即使表達反對立場，還是這個結果，沒有任何討論空間。
而「全國駕駛人權益聯盟」發言人王光毅也在會後接受訪問，同樣不滿表示「座談會無具體結論」，在「微罪」的定義仍模擬兩可，並且認為交通部長王國材像是「有階段性任務要完成，可能不會做到到520、新任總統上任」，所以希望在此之前「清理戰場」。
路權團體和交通部對於「不記點」做法無共識，因此聲稱此不排除再上街抗議，未來將視修法情形再到立法院，最快預計3月中或4月就群起發動抗爭。
對此，交通部長王國材回應，目前為微罪不記點、不接受民眾檢舉方式來做處理「道安和民怨中必須取得平衡」，細節將進入院會再討論。