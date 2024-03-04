胡瓜擁6棟房市值6億「慧眼置產101對面」 貴人竟是藍心湄爸爸
主持人胡瓜與網紅英文老師Sandra的益智節目《拜託ATM》入主TVBS八點檔，開播記者會今（4）日舉行，胡瓜的40年好友藍心湄義氣站台，提到與藍心湄的緣分，胡瓜20年前開始為退休鋪路，一路買了6棟房產，市值6億台幣，他自己住在靠近101的信義區豪宅，而把他帶入房市的貴人就是藍心湄爸爸，「她的父母非常照顧我們，我買的第一棟房子是藍爸爸說『年輕人要存錢嘛』，所以我們跟著他買，不是我眼光好，買在101對面是藍爸爸的介紹。」
記者羅凌筠／台北報導
Sandra跟網紅Eko在YouTube頻道教英文爆紅，訪過的名人有宋楚瑜、盧貝松、伊藤潤二等等，不過她對電視圈來說還是新人，第1個節目竟然就跟大哥大胡瓜合作，Sandra一度卻步：「我相信網路上很多人對這個機會夢寐以求，但是我真的有考慮一晚，我什麼小咖，罩得住嗎？後來很多親朋好友鼓勵我一定要試。」
說到主持新手的糗事，胡瓜爆料Sandra前期不懂導播鏡頭，介紹獎品語速太快，慢下來又太慢，漸漸修正才有所進步，Sandra則說自己站姿不對，受胡瓜提點：「妳站的時候膝蓋不要用力，屁股夾緊，整個人挺起來。」練著練著已經漸入佳境，現在在攝影棚還跟胡瓜感情變好，私底下都在聽他講一些八卦，胡瓜笑說：「她的臉看起來是老實人，不會說出去。」
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