獨家／「逢甲林志玲」傳回鍋啦啦隊加入中信！她曖昧回請持續關注

胡瓜擁6棟房市值6億「慧眼置產101對面」　貴人竟是藍心湄爸爸

▲胡瓜（左）早早買下台北101附近的豪宅，貴人就是藍心湄爸爸。（圖／記者羅凌筠攝）
▲胡瓜（左）早早買下台北101附近的豪宅，貴人就是藍心湄爸爸。（圖／記者羅凌筠攝）

記者羅凌筠／台北報導

主持人胡瓜與網紅英文老師Sandra的益智節目《拜託ATM》入主TVBS八點檔，開播記者會今（4）日舉行，胡瓜的40年好友藍心湄義氣站台，提到與藍心湄的緣分，胡瓜20年前開始為退休鋪路，一路買了6棟房產，市值6億台幣，他自己住在靠近101的信義區豪宅，而把他帶入房市的貴人就是藍心湄爸爸，「她的父母非常照顧我們，我買的第一棟房子是藍爸爸說『年輕人要存錢嘛』，所以我們跟著他買，不是我眼光好，買在101對面是藍爸爸的介紹。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲胡瓜（左起）、藍心湄、Sandra出席《拜託ATM》開播記者會。（圖／記者羅凌筠攝）
▲胡瓜（左起）、藍心湄、Sandra出席《拜託ATM》開播記者會。（圖／記者羅凌筠攝）
Sandra跟網紅Eko在YouTube頻道教英文爆紅，訪過的名人有宋楚瑜、盧貝松、伊藤潤二等等，不過她對電視圈來說還是新人，第1個節目竟然就跟大哥大胡瓜合作，Sandra一度卻步：「我相信網路上很多人對這個機會夢寐以求，但是我真的有考慮一晚，我什麼小咖，罩得住嗎？後來很多親朋好友鼓勵我一定要試。」

說到主持新手的糗事，胡瓜爆料Sandra前期不懂導播鏡頭，介紹獎品語速太快，慢下來又太慢，漸漸修正才有所進步，Sandra則說自己站姿不對，受胡瓜提點：「妳站的時候膝蓋不要用力，屁股夾緊，整個人挺起來。」練著練著已經漸入佳境，現在在攝影棚還跟胡瓜感情變好，私底下都在聽他講一些八卦，胡瓜笑說：「她的臉看起來是老實人，不會說出去。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

竹北吊車大王胡漢龑「擁4妻14兒女」超狂！親吐與胡瓜真實關係

熊霓開高衩空中劈腿撐破絲襪！火辣舞技讓胡瓜看到傻眼

江大成新書風波再扯蔣萬安、柯文哲！胡瓜今傻眼反噴：我聽不懂

江大成認了熱戀熊霓！徐薇叮嚀「說話要小心」　積極與胡瓜和解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞