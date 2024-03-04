禾聯碩董事長蔡金土逝世！公司將召開臨時董事會　推人選接手

美元還能買嗎？專家建議這樣操作　定存宜短不宜長

▲市場預期美國聯準會（Fed）今（2024）年有望降息，此時美元還能買嗎？專家建議這樣操作，美元定存宜短不宜長。（圖／記者顏真真攝）
▲市場預期美國聯準會（Fed）今（2024）年有望降息，此時美元還能買嗎？專家建議這樣操作，美元定存宜短不宜長。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

市場預期美國今（2024）年將啟動降息，美元還可買嗎？外匯專家認為，即便美國降息，也是預防性降息，在「通膨」野火未完全消滅前，美國聯準會（Fed）不敢大幅降息或啟動降息循環，即便降息也是半年內完成，之後停看聽，加上其他國家央行也會跟進，美元仍有「利差」優勢，只是美元指數要升破106已不太可能，在降息前可能在104、105震盪，開始降息後可能跌至102以下，因此，短線還可做多美元，只是若要定存，他建議宜短不宜長，除非是閒錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，目前市場預期最快6月美國才會降息，因此，在6月之前美元還是可以買，主要是美國就業經濟數據表現不弱，3月不太可能降息，也使得美元一度反彈走強，但接下來美元表現也不會太強，「美元指數要升破106不太可能」，主要今年市場都在討論降息，但也沒有升息條件。

陳有忠進一步分析，美國今年即便啟動降息，降幅也不大，主要美國降息不是為了救經濟，而是預防性降息，把實質利率壓下來，所謂「實質利率」就是名目利率扣除CPI，而聯準會最關注的就是PCE指數，現在已降至2.8%，但實質利率還有2.7%，過去30多年來，實質利率突破3.2%，美國就會啟動降息，目前美國基準利率還有5.5%，若實質利率要達到3.2%，CPI要降至2.3%，目前仍在2.8%，因此，可能能要等到6月後，才可能降息。

即便美國降息，陳有忠認為，頂多3碼，從美國過去經驗來看，預防降息的降幅都很少，而且半年內就會完成降息， 之後就停看聽，現在只是在降壓，並不是為促進經濟發展而降息，現在反而是幫熱絡的經濟踩剎車，不是幫經濟加油，主要通膨仍處於高位，在通膨野火未完全消滅前，美國不敢大幅降息或啟動降息循環。

陳有忠預估，這也將支撐美元利差優勢，尤其美國啟動降息，其他主要國家央行也會跟進，美元利差優勢仍在，若6月前未降息，美元指數今年上半年在102至106之間震盪，6月後啟動降息，美元可能就會回跌到102之下，只是壓低美元空間也有限。

因此，陳有忠認為，短線仍可做多美元，只是半年後美元可能就會跌，第3季美元表現比較弱，如果要存美元定存，建議「宜短不宜長」，可做3個月內的定存，除非是閒錢，若要做長就做1年以上，躲過下半年美元整理期，跨過明年，等美元整理完就會再上來，但也不排除明年景氣會大壞，美國就可能啟動降息循環，屆時美元可能就一路回跌，因此，他仍建議「宜短不宜長」，長線變數較多。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

日圓149曇花一現！專家點出3困境易貶難升　今年脫離負利率有變數

「先買後付」踏卡債後塵？立委籲納管　金管會主委：可跨部會研究

ETF過熱？金管會3面6措施監管　並研擬推出主動式、多重資產ETF

台積電刷新歷史天價！黃天牧：台股有基本面　但投資人要注意風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞