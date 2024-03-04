美元還能買嗎？專家建議這樣操作　定存宜短不宜長

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陳有忠進一步分析，美國今年即便啟動降息，降幅也不大，主要美國降息不是為了救經濟，而是預防性降息，把實質利率壓下來，所謂「實質利率」就是名目利率扣除CPI，而聯準會最關注的就是PCE指數，現在已降至2.8%，但實質利率還有2.7%，過去30多年來，實質利率突破3.2%，美國就會啟動降息，目前美國基準利率還有5.5%，若實質利率要達到3.2%，CPI要降至2.3%，目前仍在2.8%，因此，可能能要等到6月後，才可能降息。
即便美國降息，陳有忠認為，頂多3碼，從美國過去經驗來看，預防降息的降幅都很少，而且半年內就會完成降息， 之後就停看聽，現在只是在降壓，並不是為促進經濟發展而降息，現在反而是幫熱絡的經濟踩剎車，不是幫經濟加油，主要通膨仍處於高位，在通膨野火未完全消滅前，美國不敢大幅降息或啟動降息循環。
陳有忠預估，這也將支撐美元利差優勢，尤其美國啟動降息，其他主要國家央行也會跟進，美元利差優勢仍在，若6月前未降息，美元指數今年上半年在102至106之間震盪，6月後啟動降息，美元可能就會回跌到102之下，只是壓低美元空間也有限。
因此，陳有忠認為，短線仍可做多美元，只是半年後美元可能就會跌，第3季美元表現比較弱，如果要存美元定存，建議「宜短不宜長」，可做3個月內的定存，除非是閒錢，若要做長就做1年以上，躲過下半年美元整理期，跨過明年，等美元整理完就會再上來，但也不排除明年景氣會大壞，美國就可能啟動降息循環，屆時美元可能就一路回跌，因此，他仍建議「宜短不宜長」，長線變數較多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。