陳為民驚訝突收罰單！PO網曬車險紀錄 眼尖粉絲點破被罰關鍵
藝人陳為民酷愛騎重機，時常在自己的FB及IG分享自己的騎車日常，近日他收到一張違反汽車責任險的罰單後，在FB上曬出自己的車險紀錄試圖為自己喊冤。但隨著陳為民公布他的保險紀錄，有眼尖的粉絲直接點出陳為民被罰的原因，表示他曬出來的保單是上一期的，建議他確認過後再到監理站去申訴。
記者張一笙／綜合報導
陳為民曬出自己的罰單並表示：「收到一張違反汽車責任險的罰單，處罰我的老B沒保責任險，罰1500」，雖然收到罰單時是假日，陳為民仍第一時間聯繫他的車險業務。對此，車險業務也立即調出繳款後的保險紀錄，陳為民無奈表示：「是的，我有繳，早早就繳！是，繳交保險，堅理站一樣寄罰單！」
但有眼尖的粉絲注意到罰單上面的違規日期是112年9月22日，但保險的生效日則是112年10月24日。因此有網友質疑：「上一年份的？因為日期對起來確實是在保險成立之前違規的喔！這是保單前一期的，要查一下！」、「違規時間是112年9月22日喔！所以要看111年的保險日期，有時候保險日期沒有銜接上，又被查到的話確實會被開單。」針對粉絲回應，陳為民似乎已從其中得到解答，社群平台上的「罰單文」目前已撤下。
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