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陳為民驚訝突收罰單！PO網曬車險紀錄　眼尖粉絲點破被罰關鍵

▲陳為民酷愛騎重機，近日收到一張監理站寄來的罰單讓他十分驚訝，將車險紀錄PO在臉書上，有眼尖的粉絲發現他的車險保單是前一期的，要再查一下。（圖／翻攝自陳為民臉書）
▲陳為民酷愛騎重機，近日收到一張監理站寄來的罰單讓他十分驚訝，將車險紀錄PO在臉書上，有眼尖的粉絲發現他的車險保單是前一期的，要再查一下。（圖／翻攝自陳為民臉書）

記者張一笙／綜合報導

藝人陳為民酷愛騎重機，時常在自己的FB及IG分享自己的騎車日常，近日他收到一張違反汽車責任險的罰單後，在FB上曬出自己的車險紀錄試圖為自己喊冤。但隨著陳為民公布他的保險紀錄，有眼尖的粉絲直接點出陳為民被罰的原因，表示他曬出來的保單是上一期的，建議他確認過後再到監理站去申訴。

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▲陳為民不滿重機有保責任險卻仍被開罰，在臉書上發文。（圖／翻攝自陳為民臉書）
▲陳為民不滿重機有保責任險卻仍被開罰，在臉書上發文。（圖／翻攝自陳為民臉書）
陳為民曬出自己的罰單並表示：「收到一張違反汽車責任險的罰單，處罰我的老B沒保責任險，罰1500」，雖然收到罰單時是假日，陳為民仍第一時間聯繫他的車險業務。對此，車險業務也立即調出繳款後的保險紀錄，陳為民無奈表示：「是的，我有繳，早早就繳！是，繳交保險，堅理站一樣寄罰單！」

▲陳為民在臉書上曬出車險證明，有眼尖的粉絲發現時間似乎對不上。（圖／翻攝自陳為民臉書）
▲陳為民在臉書上曬出車險證明，有眼尖的粉絲發現時間似乎對不上。（圖／翻攝自陳為民臉書）
但有眼尖的粉絲注意到罰單上面的違規日期是112年9月22日，但保險的生效日則是112年10月24日。因此有網友質疑：「上一年份的？因為日期對起來確實是在保險成立之前違規的喔！這是保單前一期的，要查一下！」、「違規時間是112年9月22日喔！所以要看111年的保險日期，有時候保險日期沒有銜接上，又被查到的話確實會被開單。」針對粉絲回應，陳為民似乎已從其中得到解答，社群平台上的「罰單文」目前已撤下。

▲陳為似乎已經搞懂為何被罰款的原因，因此將罰單貼文撤下。（圖／三立）
▲陳為似乎已經搞懂為何被罰款的原因，因此將罰單貼文撤下。（圖／三立）
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