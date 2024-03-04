AI應用持續帶旺晶片需求 研調：今年半導體營收將超過6000億美元
隨著AI熱潮來襲，半導體產業也跟著再度翻紅，根據研調機構統計，儘管2023年半導體市場遭遇逆風，面臨地緣政治及總體經濟等多重不確定因素衝擊，全球半導體營收降至5230億美元、年減8.9%，但今（2024）年有望重返成長軌跡，營收將突破6000億美元關卡、成長17%。
記者魏妤庭／台北報導
根據研調機構DIGITIMES調查顯示，去年半導體市場遭遇逆風，面臨地緣政治及總體經濟等多重不確定因素衝擊，全球半導體營收降到5230億美元、年減8.9%。
DIGITIMES指出，美國佔全球半導體營收比重近6成，居全球之冠，其次為韓國佔12%，歐洲及其他地區佔11%，台灣佔7%、日本6%、中國4%。展望今年，AI應用將持續帶旺相關晶片需求，包含手機、筆記型電腦、個人電腦、伺服器等科技產品出貨也將回升，帶動相關晶片及記憶體市場回溫，為全球半導體產業注入活水。因此預計今年全球半導體可望重返成長軌跡，營收超過6000億美元、成長17%。
此外，DIGITIMES表示，今年半導體市場雖充滿多項正面因素，但仍需密切注意通膨、地緣政治、多國大選選情，以及總體經濟等潛在干擾變數。