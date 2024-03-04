中國蘇丹紅害台！綠委批兩岸不對等 要衛福部「拿出魄力」這樣做
近期台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，3間進口商、9批中國辣椒粉產品都被追查發現含有具潛在致癌性的工業染料「蘇丹色素3號」，衛福部食藥署因此針對21間曾有不合格紀錄的中國製造廠採取「暫停輸入3個月」的處分，且後續若有查出有不合格情事，即刻暫停輸入3個月。但民進黨立委劉建國批評，過去台灣食品被中國發現有違規，是採取「無限期」禁止輸入，兩岸處理強度顯然不對等，希望衛福部展現魄力。
記者林志怡／台北報導
日前地方衛生局於稽查時發現，保欣企業有限公司進口的中國辣椒粉，含有具潛在致癌性的「蘇丹色素3號（蘇丹紅）」，引爆一系列蘇丹紅風波，目前總計4家進口商、9批號的中國辣椒粉產品都被追查發現「有問題」，蝦味先、菜脯餅、海底撈等知名業者紛紛受害，立法院衛環委員會今（4）日就此召開會議、並邀集相關單位進行專案報告並備質詢。
對於中國蘇丹紅危機，劉建國於質詢時指出，蘇丹紅對台灣食安造成嚴重危害，但目前食藥署僅針對曾有不合格紀錄的21家中國製造廠，採取暫停輸入3個月的管理措施，但「這是非常不智的作為」。
劉建國認為，過往台灣輸入中國的食品，一旦發現有違規，就會遭到大陸單方面無限期的禁止輸入，還遭到全部扣關處置，相比之下「我們怎麼對他們這麼好，這樣永遠沒有對等的機會」，他也希望衛福部長薛瑞元「展現魄力」；對此薛瑞元則回應，「這個部份我們可以來檢討。」
關於中國單方面停止台灣農產輸中，自2021年3月起，台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘類果品、白帶魚及竹筴魚等農漁產品，因為病蟲害、禁藥、農藥檢出等問題遭到永久停止進口，雖後續部分品項恢復輸中，但也設有嚴格條件，且僅限於特定廠商。